馬杜洛事件能嚇阻中共武力犯台？ 陳冠廷憂此事將削弱我國判斷力

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
外界討論馬杜洛事件是否可能對中共有嚇阻效果，民進黨立委陳冠廷擔憂，台灣若得出「中國其實不敢動武」、「這些都是虛張聲勢」錯誤結論，反而會削弱面對長期威脅的判斷能力。圖／聯合報系資料照片

美國入侵委內瑞拉抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦將其押往美國受審，震驚全球。針對外界討論此事件是否可能對中共有嚇阻效果，民進黨立委陳冠廷擔憂，台灣若因此得出「中國其實不敢動武」、「這些都是虛張聲勢」錯誤結論，反而會削弱面對長期威脅的判斷能力，立院有責任盡速完成國防預算審議。

陳冠廷指出，從過去20年中國在南海與台灣海峽的行動可以清楚看出，中共對台施壓並非受國際突發事件牽動，而是有其既定的戰略節奏與操作周期，「不論是委內瑞拉的事件，或者發生在歐洲、美洲、中東的行動，都不會實質加快或減緩中共對台灣的行動。」

陳冠廷強調，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀，從早期共機極少跨越海峽中線，到如今頻繁跨線；從海警與軍艦活動範圍逐步前推，到海警船對我方24浬的進迫日益常態化，這些都不是短期現象，而是以年、甚至以十年為單位累積的結果。

陳冠廷指出，實彈演訓落點距離台灣越來越近、軍演次數增加、灰色地帶行動升高，但社會往往在一兩天後便逐漸淡忘，甚至出現「也沒發生什麼事」的聲音，他擔心的不是北京是否會因馬杜洛事件而調整戰略，「而是台灣內部如果因此得出『中國其實不敢動武』『這些都只是虛張聲勢』的錯誤結論，反而會削弱我們面對長期威脅的判斷能力。」

陳冠廷認為，正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈，「國防預算不是對單一事件的反應，而是對長期風險的回應，立法院有責任盡速完成國防預算的審議，確保相關建軍與防衛能量不被延宕。」

陳冠廷強調，當不可接受的行為被反覆出現、被淡化、被視為常態，本身就是對台灣安全最大的警訊，唯有保持清醒的風險意識，並以制度與預算作為回應，才能避免在誤判中付出代價。

國防預算 陳冠廷 中共 馬杜洛

相關新聞

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

為防止共諜滲透，國防部最近祭出新規定，通令元旦起，國防部對內、外所有來往公文，都需註明機密等級，而且落實每一段落，一份公...

8共機7共艦持續出海擾台 連6天偵獲中共空飄氣球

國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機8架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，並再發現2顆空飄氣球。軍方強調，國...

馬杜洛事件能嚇阻中共武力犯台？ 陳冠廷憂此事將削弱我國判斷力

美國入侵委內瑞拉抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦將其押往美國受審，震驚全球。針對外界討論此事件是否可能對中共有嚇阻效果，民進黨...

共軍火箭彈升空 我海馬士部隊3手段不待命令發動反制

面對共軍遠火旅精準火箭或飛彈升空，反應只有幾分鐘，盟國情資交流就顯得關鍵。 陸軍向美國採購海馬士，加上雷霆2000組合而成的火力牆，但缺乏動態目標獲得手段。海馬士或雷霆2000都沒有雷達，是透過接受命令與敵所在動態情資座標，發起攻擊。若沒有美軍提供即時的對方衛星偵照情資，戰時如何在共軍遠火旅火箭覆蓋台灣本土前，發動反制，始終為外界質疑。

委國啟示 國防部副部長徐斯儉：突發狀況都有準備

美國政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，有專家憂心北京有樣學樣，在台海複製斬首行動。國防部副部長徐斯儉昨天指出，國軍在突...

共軍去年底環台軍演 法專家：頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志

法國戰略研究基金會（FRS）亞洲事務專家倪雅玲（Valérie Niquet）今天投書世界報（Le Monde）指出，中...

