防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

為防止共諜滲透，國防部最近祭出新規定，通令元旦起，國防部對內、外所有來往公文，都需註明機密等級，而且落實每一段落，一份公文中可能不同段落會註記不同機密等級，而且只要其中有一行字被認定涉「密」，整份公文就以機密認定。由於新規定作業繁複，引起軍方內部議論，光是為核定是否為機密，工作量暴增，與國防部來往的各部會也困擾，基層抱怨「根本是天兵政策」。

國軍屢傳基層士官兵遭共諜滲透事件，高檢署上月判決指出，一名孫姓中士2022年11、12月在馬防部任職運輸士期間，因積欠債務與貸款無力償還，遭共諜期約以現金或虛擬貨幣為報酬，要求用手機拍攝馬防部的軍事作戰計畫、再用通訊軟體傳特定對象，從中獲利。為避免洩密，國防部新規定要求，對内、外公文要逐段審認及標示機密等級，從主旨、說明、辦理，每段敘述内，都要確認有無涉及機密，如果沒有，段落結尾要標注【無】，有的話，機密等級則標註【密】到【絕對機密】等。

基層官兵對此感到困擾，有人在爆料網站用國防部公文註記新規定試寫了一段諷刺文，「新年新氣象【無】 一早看到各公務群組，真的很好笑【無】，如果真有密以上訊息是有是否在最後留下【密】，真的會讓人笑死【無】。」

也有官兵在軍事相關網路上爆料，「一早看到群組一堆【無】，我真的是笑爆了，這麼優秀的政策應該請立法院三讀通過所有行政機關一起，不能只有我們這麼好笑，應該全台灣一起笑起來。」