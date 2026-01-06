2架次共機越中線擾台 國軍監控

快訊

中央社／ 台北6日電

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，2架次共機逾越台灣海峽中線侵擾西南、東南部空域；另外，國軍昨天也在基隆西北65浬、屏東西北130浬處各偵獲1枚中共空飄氣球，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲7艘共艦、8架次共機，其中2架次共機逾越台灣海峽中線進入西南及東南部空域。

國防部也揭露2枚中共空飄氣球動態。第1枚於昨天晚上7時55分於基隆西北65浬、高度2萬2000呎處偵獲，並於同日晚上9時55分消失；第2枚於昨天晚上8時40分於屏東西北130浬、高度2萬2000呎處偵獲，並於同日晚上9時消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 屏東

