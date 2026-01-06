聽新聞
委國啟示 國防部副部長徐斯儉：突發狀況都有準備
美國政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，有專家憂心北京有樣學樣，在台海複製斬首行動。國防部副部長徐斯儉昨天指出，國軍在突發狀況應處規定內，對各種突發狀況有所準備。他也說，能看出委國從俄羅斯及中國獲得武器水準與美方裝備的差距，凸顯裝備要不斷維修更新。
美軍行動震驚國際，國民黨立委王鴻薇稱美國學者提醒台灣應小心警惕，避免同樣事件發生。她認為，美國從說抓販毒到接管，再到現在說要涉入石油投資，顯然就想掌握油源；該事件給全球省思，也有美國學者提醒這是否會給中共啟示，中國大陸就在台灣旁邊，台灣要特別小心及警惕，避免有同樣事件發生。
國民黨立委賴士葆也說，美國總統川普以門羅主義說「美洲人的事務，美洲人自己管」，那中國大陸是否也會說「中國人的事務，中國人自己管」？委內瑞拉內部遭滲透，民進黨政府共諜案例層出不窮，這一切情況都太像了，但質詢國防部時，國防部都不敢正面回答。
徐斯儉指出，面對這項國際事件，應強化應對突發狀況的準備；從此次行動可看出，美方裝備精良程度，與委內瑞拉從俄羅斯及中國獲得武器的水準；委內瑞拉不只是用哪國武器的問題，最關鍵是維修保障問題很大，凸顯裝備要不斷維修更新，「敵人在進步，我們也必須要進步」。
徐斯儉指出，國防部年度預算內有很多嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍及保護戰士的個人裝備、也與照顧官兵有關。不論是年度預算還是特別預算，希望立法院能把預算排入委員會審查。
