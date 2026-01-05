國防採購爭議頻傳 工程會：加強專業審查

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委洪孟楷5日針對《採購法》，呼籲檢討「刪除至少3家廠商」投標的規定。（直播截圖）

「茶葉行、裝修公司都能標國防部標案，小吃攤可以標下疫苗採購，工程會要加強標案審核才行！」白委林國成5日詢問工程會主委陳金德，如何改善非專業、小資本額廠商標下高額採購的弊端？陳金德回應說，會請採購單位強化專業查核；藍委洪孟楷希望《採購法》刪除3家廠商投標的規定能再檢討。

無3家流標率7成

工程會於去年11月預告修正《政府採購法》（下稱《採購法》），將修正52個條文，為歷年來修正之最。立法院交通委員會5日便邀請工程會主委陳金德、副主委陳為祥等人針對「公告修正《政府採購法》，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」進行專案報告並備詢。

國民黨立委洪孟楷表示，新的《採購法》將取消投標限制至少3家廠商的規定，但包括工總理事長潘俊榮等工協會成員都有表達疑慮，擔心這會讓少數特定廠商持續得標。陳為祥回應說，去年有6萬多件工程，首次招標因為沒有3家而流標者約有7成，平均標案延宕11天，不過幾百、幾千億的工程延宕時間可能會較長。

大型標案要看資本額

「大案子更不能放寬標準！」洪孟楷表示，重大公共工程案件雖然相對少，但更需要過去有實績的廠商，建議不要放寬限制。對此，陳金德回應說，工程會將更廣泛參酌各方意見。洪孟楷接著追問，國防預算從2016年的3千億大增到115年的9千億，但如今標案爭議卻頻傳，工程會應該確保接案廠商之專業。

民眾黨立委林國成也指出，近來很多小廠商出現「小蝦米吃大鯨魚」的狀況，包括小吃攤獲得採購疫苗標案，資本額10萬廠商獲得千萬標案等，雖然國防部長顧立雄曾說只要履約即可，但大型標案的得標廠商怎麼可能不看資本額，屆時若破產不能賠償怎麼辦？他希望工程會能針對近日亂象進行改正。

強化採購專業評分

陳金德回應說，獲標廠商的登記業別是經濟部主管，工程會不能有太多限制。但林國成認為，如今採購亂象頻傳，不能將責任都推給經濟部。為此，陳金德承諾，機關採購除了滿足採購品質外，也要考量到專業，未來將研議調整採購指引，增加專業評分，還有履約能力等指標，減少相關狀況發生。

