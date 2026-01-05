國防部標案引議論 陳金德：採購機關可限定履約實績

快訊

中央社／ 台北5日電

國防部去年一項炸藥標案，得標廠商資格掀議，在野黨立委今天質詢工程會主委陳金德，賣茶葉、馬桶可以買火藥嗎。陳金德說，採購機關可以限定一些實績，立委所指大部分都是貿易，不是自己生產，採購機關可以訂定相關條件。

立法院交通委員會今天邀請工程會主委、交通部、國防部、法務部、司法院、勞動部及行政院主計總處專題報告「公告修正『政府採購法』，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、杜絕惡質廠商投標可能」，並備質詢。

國防部去年有1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，得標竟是一家登記室內裝修的公司，引發外界不少討論，今天成為在野黨立委質詢焦點。

國民黨立委洪孟楷說，國防部最近採購案讓國防部長顧立雄難得動怒，還說只要能夠履約，不管公司叫什麼名字，登記在哪裡，或過去有無實務經驗，一家廠商2024年前都不是做相關本業，突然間就可以幫忙買軍火。

陳金德表示，這個是公司法規定，關於公司法登記營業項目，若要精進，要請經濟部提出。站在政府採購的主管機關立場，他呼籲政府採購機關在採購合約時，應加強調查廠商的專業，但這涉及到公司法關於營業項目登記規定，不是工程會主管。

工程會副主委陳為祥說，現在衍生的問題，是因為在公司法管制上，比方說做貿易，不會去管做什麼貿易，除非有專案或特許行業，理論上不會去做區隔，但在政府採購，若達到特殊或鉅額採購，可以要求其他的履約實績，這不是採購法設計的問題，個案在執行時，應該符合幾個標準，才不會跟社會認知有落差。

洪孟楷追問，沒有營業沒有得標經驗，炸藥若品質不好造成國軍官兵危險，這樣的標案是否有瑕疵。

陳金德說，採購機關是可以限定一些實績，立委所指大部分都是貿易進口，不是自己生產，採購機關是可以訂定相關條件，至於瑕疵，有時候採購法希望公平公正，不能有一些過當或不當的禁止。

稍後質詢的民眾黨立委林國成表示，對於這種小蝦米吃大鯨魚的資本額不對稱案，工程會應該主動，自發性的做防範，主動行文給各部會。

陳金德指出，若是專業採購，希望機關在評分，或是合約的要求上，必須增加投標廠商的專業實績；另外，履約能力部分，資本額很小，但是標案很大，考慮到有沒有履約能力及後續保險等相關措施，作為決標要件，工程會會遵照立委的指導研議相關函釋或新增指引。

國防部 公司法 陳金德

