馬杜洛遭美逮捕 國防部：凸顯突發狀況準備重要性

中央社／ 台北5日電

美國總統川普政府3日動武抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震撼全球。國防部今天指出，委內瑞拉從俄羅斯及中國獲得武器水準與美方裝備的差距，在此次行動展露無遺，也凸顯應對突發狀況準備的重要性。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處、財政部、國防部等相關部會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告。

民進黨立委吳秉叡認為總預算未通過，將影響國防安全，他並詢問，委內瑞拉與中國關係密切，採用中國武器，但被美軍突襲，國防部如何看待。

國防部副部長徐斯儉表示，美方裝備精良程度與委內瑞拉從俄羅斯及中國獲得武器的水準，在此次行動展現無遺；此外，委內瑞拉不只是用哪國武器的問題，最關鍵是維修保障問題很大，委內瑞拉平常維修不夠，這點很重要，凸顯裝備要不斷維修更新，「敵人在進步，我們也必須要進步」。

國民黨立委賴士葆詢問政府對此事態度，徐斯儉表示，應強化應對突發狀況的準備。

對於115年度中央政府總預算案至今未審查，國防部於書面報告中指出，推動國防建設的關鍵在於預算支持，國防預算不僅是資源規劃分配，更是向國際社會傳遞自我防衛決心，以及向敵人展現「嚇阻戰力」的重要戰略訊號，若未能如期審查，除了影響建軍備戰，更可能造成國家安全的隱患。

國防部認為，中共上週在台海周邊進行軍演，嚴重破壞印太區域和平穩定，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間，若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。

國防部指出，近年中共威脅不斷，「由訓轉演、由演轉戰」可能性大幅提高，因應急遽陡升情勢，在「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導下，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，若未獲足額預算，受影響計「遠程精準火力打擊系統」、「 魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」與「M-2000等7型機零附件戰備存量需求」等新台幣200億元。

國防部指出，預算未審受影響層面除了嚇阻戰力，還包含不對稱戰力、保護戰鬥人員、照顧官兵等。

