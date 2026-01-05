共軍軍演期間管碧玲聚餐挨轟 海巡署長證實：我建議可照常舉行

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中共日前針對台灣軍演引發國內外關注，海委會主委管碧玲遭爆在高雄宴請眾多海巡官員。海委會副主委兼海巡署署長張忠龍（圖）今天表示，當天是餐敘是公務行程，並無喝酒飲樂唱歌。記者潘俊宏／攝影
共軍去年底連續兩天發動圍台軍演，值此緊張時刻，海委會主委管碧玲被爆出揪了許多海巡官員在高雄宴飲大吃美食，引起爭議。海委會副主委兼海巡署長張忠龍今天說明，該餐會是公務行程，由管碧玲的特支費支應，約7萬多元；張忠龍強調，是他向管建議可照常舉辦，並說中共海警船與共軍軍艦在當天晚上6點已離開我限制水域。

立法院財政委員會今邀行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部次長阮清華、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍等人專題報告「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢關注共軍圍台軍演時大官卻在吃大餐，第一線剩副官、小兵，實在丟臉。張忠龍說，管碧玲治軍嚴謹、體恤部署，餐會是當天公務行程之一，沒有飲宴、喝酒唱歌等；去年12月30日當天晚上9點半經整體評估，他親自向管碧玲建議會議可以照常進行，因所有大陸海警船、解放軍艦在晚上6點都已離開我限制水域。

張忠龍說，海巡專業團隊，經專業評估，給管碧玲最好的建議，事實上也證明所有評估都是正確的，所有海警船在周邊海域的行動都在海巡與國軍掌握之中。

賴士葆追問，費用是從何支出？多少錢？張忠龍指出，由海委會主委特支費支出，約7萬多元，符合政府規定；他說，餐會時間是12月30日，當時中國東部戰區已宣布取得成果。海巡署自2022年至今應對7次中共軍演，是有紀律、效率、專業的部隊。

海巡署 管碧玲 海委會

