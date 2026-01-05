美逮馬杜洛戰術北京恐仿效？國防部：國軍對突發狀況有準備

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國防部軍政副部長徐斯儉。圖／本報資料照片
國防部軍政副部長徐斯儉。圖／本報資料照片

美國政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發國際關注，專家憂心北京有樣學樣，將斬首行動複製在台海。國防部副部長徐斯儉今天對此指出，國軍在突發狀況應處規定內，對各種突發狀況有所準備；他強調，今天立法院財政委員會就在討論今年度國防預算，與嚇阻敵軍、保護國軍都有關。

財政委員會今將邀行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

對於美軍行動是否能借鏡看台海，徐斯儉會前受訪指出，國軍在突發狀況應處規定內，對各種突發狀況有所準備，也跟其他相關單位配合。至於解放軍是否比照，他說，就如他所說，對各種各樣可能的突發狀況都要預設並演練，都有相關的準備。

媒體問及，因應國際情勢，國軍是否有準備相關演練，徐斯儉未正面回應，他強調今天委員會主要還是談預算。年度預算內有很多嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍及保護戰士的個裝、也與照顧官兵有關。不論是年度預算還是特別預算，都希望立法院能把預算排入委員會審查。國防部願意在立法院監督下，謹慎編列預算。

徐斯儉報告時強調，中共上周在台海周邊軍演，嚴重破壞印太區域和平穩定，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間， 若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。

