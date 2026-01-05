影／中共軍演海巡署聚餐 海委會副主委：公務行程
中共日前針對台灣軍演引發國內外關注，海委會主委管碧玲遭爆在高雄宴請眾多海巡官員。海委會副主委兼海巡署署長張忠龍今天表示，海巡署治軍嚴謹且是專業團隊，該會議是公務行程，所以經評估後繼續進行會議，餐費則由管主委以特支費支應。
⭐2025總回顧
張忠龍受訪提出3點聲明表示，管碧玲主委治軍一向嚴謹、體恤部屬，第二個部份是當天晚上9點半經整理評估，海警船與軍艦都已經離開台灣的限制水域，所以才建議主委照常繼續進行會議，最後，海巡署是專業團隊，所有的海警船都在海委會的掌握之中，當天也沒有喝酒飲宴唱歌之類的。
至於當天餐費由誰支付，張忠龍表示，因為是公務行程，所以由主委特支費支付，也符合政府相關規定，這可以查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言