影／中共軍演海巡署聚餐 海委會副主委：公務行程

中共日前針對台灣軍演引發國內外關注，海委會主委管碧玲遭爆在高雄宴請眾多海巡官員。海委會副主委兼海巡署署長張忠龍今天表示，海巡署治軍嚴謹且是專業團隊，該會議是公務行程，所以經評估後繼續進行會議，餐費則由管主委以特支費支應。

張忠龍受訪提出3點聲明表示，管碧玲主委治軍一向嚴謹、體恤部屬，第二個部份是當天晚上9點半經整理評估，海警船與軍艦都已經離開台灣的限制水域，所以才建議主委照常繼續進行會議，最後，海巡署是專業團隊，所有的海警船都在海委會的掌握之中，當天也沒有喝酒飲宴唱歌之類的。