30000點達標！狂拉700點 網朝聖：見證歷史時刻

台股衝上三萬點！寫下歷史新高 台積電衝1670元市值突破42兆

關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

3架次共機越中線擾西南空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北5日電

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，3架次共機逾越台灣海峽中線侵擾西南空域；另外，國軍昨天也在基隆西北55浬、台中西北32浬處各偵獲1枚中共空飄氣球，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲8艘共艦、1艘公務船，以及3架次共機逾越台灣海峽中線進入西南空域。

國防部也揭露2枚中共空飄氣球動態。第1枚於昨天上午8時10分於基隆西北55浬、高度1萬8000呎處偵獲，並於同日上午9時45分消失；第2枚於昨天上午8時25分於台中西北32浬、高度3萬2000呎處偵獲，並於同日上午8時35分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 飛彈

中共圍台軍演結束 3機25艦持續台海周邊活動

陸「正義使命-2025」軍演日 77共機25共艦出海擾台

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

共軍圍台軍演 發射2波27枚火箭實彈、71共機出海擾台

美逮馬杜洛戰術北京恐仿效？國防部：國軍對突發狀況有準備

美國政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發國際關注，專家憂心北京有樣學樣，將斬首行動複製在台海。國防部副部長徐斯儉今天...

影／中共軍演海巡署聚餐 海委會副主委：公務行程

中共日前針對台灣軍演引發國內外關注，海委會主委管碧玲遭爆在高雄宴請眾多海巡官員。海委會副主委兼海巡署署長張忠龍今天表示，...

美國「斬首」馬杜洛可類比台海？3專家解析：兩者不一樣

美軍特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛夫婦。消息傳到台灣，激起兩種相反的政治解讀，有人認為這代表中...

F-16V將配3監控莢艙 構築狙擊瞭望、戰略之眼制空韌性

國軍近期披露F-16V戰機掛載監控莢艙遠距拍攝共機影像，引發討論。專家指出，空軍已使用的狙擊手莢艙，以及待交付的IRST...

中共圍台軍演管碧玲宴請海巡高官挨轟 夫護妻：都不吃飯睡覺了？

海委會主委管碧玲日前在中國軍演期間舉辦歡送餐會、宴請海巡高官，遭外界質疑時機不當，她的丈夫、前台南市副市長許陽明在臉書發...

海軍康定級第2艘實施性能提升工程艦 昨日進廠備便

海軍康定級承德軍艦已完成性能提升工程，艦上裝設海劍二防空飛彈將於近期展開實彈驗證。高雄有軍事迷目擊，第2艘準備實施性能提...

