美國「斬首」馬杜洛可類比台海？3專家解析：兩者不一樣

美軍特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛夫婦。消息傳到台灣，激起兩種相反的政治解讀，有人認為這代表中共也能對台灣採取類似的斬首行動，另一批人則認為，這顯示俄國與中共製防空體系，在美國科技下不堪一擊。但專家認為，上述兩種說法都太過誇張，這起行動顯示的，是一場典型的聯合特種作戰，並且搭配對政軍高層的全面滲透，另外「斬首戰」對於愈獨裁統治的政體愈有效，因此貿然拿來類比兩岸，其實沒有太大意義。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文說，此舉除了顯示美軍的高科技之外，最重要的因素，應該是情報方面的勝利，代表馬杜洛總統的行蹤、防禦兵力、相關設施硬體，美方都已經精準掌握，可以事先縝密推演。至於例子能否類比到兩岸？鄭繼文認為不至於，因為包括委內瑞拉在內的中南美國家，其政軍高層被美國影響力滲透，早就是公開事實；反之，中共對台灣政軍界的滲透沒那麼大。我方多年來一直將反斬首當成建軍重點，何況近年與美方軍事合作，特戰部隊的交流程度，應該是各軍、兵種之冠。

曾任陸軍八軍團與航特部副指揮官、完成美軍突擊兵特戰訓練的的退役少將郭力升認為，美軍對相關行動，一定已經計畫與演練很久，如今發動的時機，或許是避免委內瑞拉進一步與中共合作。郭力升說，這次行動是典型的聯合特種作戰，出動兵力制壓對方的防空與指管系統，同時依據先前確認的情報，對目標發動突襲，一擊而中就立刻撤離。美方近年來類似行動，集中於夜間進行，最大程度發揮自身的科技優勢。對於國軍來說，不管是特戰或反特戰，或是防禦韌性的建立，都有很多值得學習之處。

至於中共可不可能對我方領導人發動類似的逮捕？郭力升認為意義不大，因為馬杜洛是威權式的獨裁領袖，他一被捕，整個決策體系就沒了，甚至接下來的國家政策可能完全轉變；反之，台灣是民主體制，即使斬首部分軍政高層，也未必能達到類似效果。另外，也不宜單以一次例子，就證實某樣甚至某國的武器裝備必然不堪用。

曾任參謀本部作戰次長的前立委吳斯懷表示，若撇開道德性單論專業，美國中情局與軍方，的確將本事發揮到極致。即使委內瑞拉軍力不弱，也能對其發動斬首。但他強調，這種案例與台海兩岸情況不同：國軍多年來判定，中共若要發動斬首戰，不可能如此次美軍一般，把總統抓走就算，而會是大規模對台動武的一環，必然搭配全面入侵或封鎖等舉動。