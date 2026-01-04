F-16V將配3監控莢艙 構築狙擊瞭望、戰略之眼制空韌性

國軍近期披露F-16V戰機掛載監控莢艙遠距拍攝共機影像，引發討論。專家指出，空軍已使用的狙擊手莢艙，以及待交付的IRST與MS-110等莢艙，未來將扮演「狙擊鏡」、「瞭望台」與「戰略之眼」角色，為台灣構築全方位監控網絡以強化制空韌性。

共軍東部戰區去年底對台進行「正義使命－2025」演習，並在台灣周邊海域實彈射擊27枚多管火箭。國軍除啟動立即備戰操演，並披露監控共機影像，其中廣為外界討論者為F-16V（Block20）掛載的AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod），所拍攝殲16及空警500預警機等畫面。

空軍在正式引進狙擊手莢艙前，F-16主要仰賴LANTIRN（AN/AAQ-13、14）莢艙系統。該系統雖於1980年代強化夜戰能力，但受限技術年代導致解析度較低，難以因應現代戰爭遠距離目標識別的需求。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，空軍目前使用的狙擊手莢艙兼具搜索與標定功能，空對地偵測距離約87公里、空對空高達187公里；這意味著F-16V在本島上空，即可透過光電系統遠距鎖定共機，且因不需開啟雷達、不會觸發敵機的雷達警告器，可達成「靜默監控」，甚至「靜默擊殺」效用。

退役空軍上校、F-16（Block20）戰機種子教官黃揚德說明，空中識別有偵測、辨識、追蹤及摧毀等4大關鍵步驟，過去F-16僅能透過電子（EID）及視覺（VID）辨證，但電磁訊號易受偽冒，肉眼則有視覺極限。

黃揚德指出，狙擊手莢艙具備強大網路連線能力，能完成辨識與追蹤程序，可與其他在空機、作戰中心分享敵機速度與接近率等資訊。

至於軍方公布的監控影像常略顯模糊。黃揚德解釋，狙擊手具備高解析可見光與紅外線雙鏡頭，飛行員會視任務綜合運用，紅外線畫面會缺乏顏色變化且易受溫度影響，但重點是「目標識別」；而軍方在釋出畫面時，基於保護機敏資訊，除了會裁切高度、速度、方位等數據外，有時也會刻意降低畫質。

狙擊手莢艙性能雖強大，但面對共軍殲20等匿蹤戰機仍嫌不足。空軍為此幫新購F-16V（Block70）戰機，專門採購55套「紅外線搜索追蹤系統」（IRST-21，軍團莢艙），以滿足台灣空軍急迫的作戰能力需求，被視為搜捕匿蹤戰機「及時雨」。

國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，IRST提供戰機除雷達之外，另一個搜索目標的工具，理論上可不開啟雷達去搜索敵機的紅外線反射，某種程度更增加自身安全性，提升F-16V偵蒐殲20匿蹤戰機的能力，並抵銷彼此技術差距。

在戰術層面，蘇紫雲提到，IRST作動原理是提早捕捉戰機排氣及熱訊號，美軍在2020年後便開始擴大部署及升級，稱為IRST-21計畫，包括美系F-15、F-16都以外掛莢艙方式，來提高獵殺匿蹤戰機或小型無人機等低雷達訊號目標。

至於在戰術上的運用，黃揚德形容，IRST如同「瞭望台」可先進行大範圍搜索，一旦捕捉到目標，再交由如同「狙擊鏡」的狙擊手莢艙進行精準判讀與識別；若無狙擊手莢艙，多具IRST亦可透過三角定位，解析出敵機的位置與高度。

除狙擊手莢艙及IRST外，台灣也對美採購被稱為「千里眼」的遠程傾斜拍攝式MS-110偵照莢艙。

蘇紫雲表示，MS-110是以DB-110感測器偵照架構為基礎，可提供更廣泛飛行高度的拍攝彈性，透過多光譜影像並即時傳輸，可扮演目標獲取的戰場之眼角色，並已廣泛運用於MQ-9無人偵察機、F-15、F-16、F-18，乃至歐洲戰機、法系疾風戰機（Rafale），是民主陣營現役第一線裝備。

黃揚德指出，與前述2款監控莢艙的最大差異，在於MS-110能顯示真實顏色，並具備長程傾斜拍攝能力，亦即，偵照機不需飛越目標上空即可取得高畫質影像，大幅提升生存率。

黃揚德舉例說，狙擊手莢艙是扮演「狙擊鏡」角色，可看清楚敵機目標細節；IRST是「瞭望台」角色，專門靜默捕捉匿蹤戰機熱能；MS-110則是高倍率「戰略之眼」，可從戰略層級、戰場管理角度拍攝敵方目標（機場、港口等）。

上述3款偵監莢艙，除狙擊手已交付台灣並使用外，MS-110、IRST將依規劃陸續抵台。