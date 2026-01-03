中共圍台軍演管碧玲宴請海巡高官挨轟 夫護妻：都不吃飯睡覺了？

海委會主委管碧玲日前在中國軍演期間舉辦歡送餐會、宴請海巡高官，遭外界質疑時機不當，她的丈夫、前台南市副市長許陽明在臉書發長文力挺妻子，直言面對兩岸「不定型新常態」，若中國不宣布演習結束「難道相關單位都不吃飯睡覺了嗎？」

許陽明在文中強調，演習既已結束，歡送退休同仁合情合理，更重話反擊批評者混淆時序。他提到，自己近年已遠離政治，專注於寫書與文資保存，甚至婉拒多次媒體訪問，但近期深感台灣危機深重，且見妻子「管媽」陷入新火場，決定不再隱忍，以過往經歷，表達對家國的思慮。

許陽明指出，中國於29日宣布30日上午發動軍演，30日傍晚船艦就已陸續駛離，雖然中方未依常態宣布結束，但31日中午已無演習。他質疑，在演習結束隔天歡送服務46年的資深同仁與海保署副主委「有過份了嗎？」

他示警，中國軍事演習已出現「沒有定義」的「不定型新常態」共軍未來可能採取「演習任務完成，但不立刻宣布結束」的模糊策略，甚至發動無規則的「快閃軍演」來恫嚇台灣日常。

「怕熱就不要進廚房，更知道恐懼火場，根本就不要去當救火員」許陽明以強硬態度表示，面對中國步步進逼，台灣必須要有新的認知與準備。他更痛批「位居廟堂卻只會無釐頭罵下台的政治人物」，若未來中國軍演都不宣布結束，台灣難道要因此停擺。