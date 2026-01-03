海軍康定級第2艘實施性能提升工程艦 昨日進廠備便

海軍康定級承德軍艦已完成性能提升工程，艦上裝設海劍二防空飛彈將於近期展開實彈驗證。高雄有軍事迷目擊，第2艘準備實施性能提升工程的同級康定軍艦，昨（2）日已駛入台船船塢，預料近期就會展開性能提升工程。

海軍6艘康定級巡防艦艦上戰鬥系統性能提升案，編列431億5990萬餘元，針對戰系、防空雷達與飛彈系統提升性能，B砲位裝設中科院仿製的華陽垂直發射系統，搭配劍二防空飛彈，強化防空與反飛彈作戰性能。全案執行時間至2030年。

根據目擊，海軍舷號1202的康定軍艦，昨日上午約11時左右進台船，後桅杆後方的「海神G低空搜索雷達」平台已切掉近3分之2，B砲位的海欉樹防空飛彈發射座也已卸除。