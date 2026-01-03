反制共軍登陸 國軍砸近百億於「複合式紅色沙灘」建彈藥庫

因應共軍可能對台實施兩棲登陸，海軍今（2026）年度進行一項新軍事投資，耗資近百億元，計畫在共軍對我登陸作戰威脅最大的「複合式紅色海灘」，就近規劃新建彈藥庫、彈藥整修所，讓在海岸線的防衛軍就近整補彈藥，持久作戰。

所謂「複合式紅色沙灘」，指的是同時具備港口、灘岸和適於空、機降機環境的複合式海灘，被認為是共軍最佳登陸地點。按近年國軍漢光演習實兵演練的公開科目，包括含括八里挖子尾沙灘的台北港、含括桃園機場緊臨的桃園竹圍漁港及其南側沙灘、近旗津、高雄港的高雄西子灣等，都被認定屬於複合式紅色沙灘。

在日前最新一波共軍對台針對性軍演中，共軍派遣兩棲攻擊艦編隊4艘滯留在鵝鑾鼻東方170浬處，動機不明。但顯有伺機對台從事兩棲登陸的威嚇態勢。

根據國防部2026年度公開預算中新增的軍事投資案顯示，海軍計畫編列98億8432.4萬元，在2026至2029年執行「彈藥庫儲新(整)建」案。今年計畫投入3097萬元執行。

海軍表示，此案將針對共軍對我登陸作戰威脅最大的複合式紅色海灘，就近規劃新建或整建彈藥庫儲周轉間、彈藥整修所。平時供彈藥及裝備等爆材屯儲、例行性保養所需，戰時則依令完成整備作業。

海軍解釋，這是為避免彈藥庫位置過於集中，易遭敵攻擊、破壞，為確保沿岸守軍持久作戰能力，並藉分散囤儲及預置前推提升整補時效。