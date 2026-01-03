聽新聞
影／中共軍演威脅台灣 卓榮泰：立法院不譴責令人無法接受
面對中共軍演重兵威脅台灣，行政院長卓榮泰表示，為了保障航行的安全，任何國家不應在台灣周遭進行軍事演習。台灣一定要表達強烈抗議。他話鋒一轉強調，立法院譴責他，他表示尊重；但是不譴責中國，他難以接受。
卓榮泰說，中國在台灣旁邊軍演，對我國空域及海域都造成很大的困擾，台灣周遭有超過十萬次的航行通過，非常忙碌，應該確保安全。
卓榮泰今天上午前往台中市梧棲區出席離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮時指出，今天已經是1月3日，今年的總預算到現在還沒有審，他內心非常焦慮，如果總預算沒有過，2026已經很困難，怎麼談2027?
