影／中共軍演威脅台灣 卓榮泰：立法院不譴責令人無法接受

面對中共軍演重兵威脅台灣，行政院長卓榮泰表示，為了保障航行的安全，任何國家不應在台灣周遭進行軍事演習。台灣一定要表達強烈抗議。他話鋒一轉強調，立法院譴責他，他表示尊重；但是不譴責中國，他難以接受。

卓榮泰說，中國在台灣旁邊軍演，對我國空域及海域都造成很大的困擾，台灣周遭有超過十萬次的航行通過，非常忙碌，應該確保安全。