快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍演衝擊航道安全 卓榮泰怒批立院：不譴責中國我無法接受

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
行政院長卓榮上午話鋒一轉，怒批任何國家不要隨便在我們周遭進行軍事演習，對此表達強烈的抗議。記者／黃仲裕攝影
行政院長卓榮上午話鋒一轉，怒批任何國家不要隨便在我們周遭進行軍事演習，對此表達強烈的抗議。記者／黃仲裕攝影

行政院院長卓榮泰上午表示，台灣海域是全世界最忙碌的海運航線，每年在台灣周遭往來的這些船舶，超過10萬艘次，非常的多，突然話鋒一轉指出，為了保障航行的安全，任何國家不要隨便在我們周遭軍事演習，台灣對此一定要表達強烈的抗議。

⭐2025總回顧

行政院長卓榮泰是出席交通部航港局離岸風場航行空間船舶交通服務中心啟用典禮時表示，面對中共在台灣周遭實施軍演，表示很遺憾，但「立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受。」

卓榮泰強調，軍事演習會對繁忙的公海航行造成困擾，並對立法院未譴責中國大陸軍演表示遺憾；因為中國在我們旁邊這樣軍演，讓我們的領海、我們的空域、海域都造成很大的困擾，畢竟台灣周遭每年有10 萬次的航行通過，非常的忙碌，應該確保安全。

加上台灣有東北季風、颱風，還有重要的離岸風場，其實台灣周遭的海上的航行是相當的複雜的，在台中港周遭，包括彰化、台中一帶，每年也有3萬艘次的航行船舶。

卓榮泰說，離岸風場的綠能開發，又是主要的國家的能源政策，因此要積極加強對這些船舶交通航行的安全，同時也是國家對世界所有國家船舶航行重要的服務項目之一。

卓榮泰 行政院 軍演

延伸閱讀

總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴總統：政治主體是人民

立院通過譴責卓榮泰 政院嗆：中共軍演沒發聲還擋軍購…令人訝異

藍白譴責卓榮泰要吳釗燮下台 綠盼勿做無謂政治鬥爭

批卓揆違背憲政、助理共諜案吳釗燮拒國會監督 立院通過譴責案

相關新聞

中共環台軍演不只揪海巡官員吃美食 管碧玲在首日軍演還做了這件事

中共去年底連2天環台軍演，在軍演緊張時刻，海委會主委管碧玲被爆揪了眾多海巡官員在高雄宴飲大吃美食；事實上，共軍軍演首日管...

中共軍演衝擊航道安全 卓榮泰怒批立院：不譴責中國我無法接受

行政院院長卓榮泰上午表示，台灣海域是全世界最忙碌的海運航線，每年在台灣周遭往來的這些船舶，超過10萬艘次，非常的多，突然...

影／中共軍演威脅台灣 卓榮泰：立法院不譴責令人無法接受

面對中共軍演重兵威脅台灣，行政院長卓榮泰表示，為了保障航行的安全，任何國家不應在台灣周遭進行軍事演習。台灣一定要表達強烈...

1.25兆軍購特別預算 藍白5度擋下

賴政府提出的一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今在立院持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團昨天...

黑鷹事故滿6年 顧立雄率將領緬懷沈一鳴等8將士

機號933的UH-60M黑鷹直升機於109年1月2日失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，今天為事發6年週年。軍聞...

【重磅快評】軍演未息高調飲宴 官員酒杯是保台利器？

海委會主委管碧玲在共軍軍演尚未完全平息即大擺宴席宴請官員，引發「前方吃緊、後方緊吃」質疑，她兩次致歉強調「有任何批評，都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。