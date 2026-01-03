中共軍演衝擊航道安全 卓榮泰怒批立院：不譴責中國我無法接受

行政院院長卓榮泰上午表示，台灣海域是全世界最忙碌的海運航線，每年在台灣周遭往來的這些船舶，超過10萬艘次，非常的多，突然話鋒一轉指出，為了保障航行的安全，任何國家不要隨便在我們周遭軍事演習，台灣對此一定要表達強烈的抗議。

行政院長卓榮泰是出席交通部航港局離岸風場航行空間船舶交通服務中心啟用典禮時表示，面對中共在台灣周遭實施軍演，表示很遺憾，但「立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受。」

卓榮泰強調，軍事演習會對繁忙的公海航行造成困擾，並對立法院未譴責中國大陸軍演表示遺憾；因為中國在我們旁邊這樣軍演，讓我們的領海、我們的空域、海域都造成很大的困擾，畢竟台灣周遭每年有10 萬次的航行通過，非常的忙碌，應該確保安全。

加上台灣有東北季風、颱風，還有重要的離岸風場，其實台灣周遭的海上的航行是相當的複雜的，在台中港周遭，包括彰化、台中一帶，每年也有3萬艘次的航行船舶。

卓榮泰說，離岸風場的綠能開發，又是主要的國家的能源政策，因此要積極加強對這些船舶交通航行的安全，同時也是國家對世界所有國家船舶航行重要的服務項目之一。