中共11機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北3日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲4架次共機，其中1架逾越中線進入中部空域，以及6艘共艦、1艘公務船，總計中共11機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午10時5分至昨天下午2時5分，在台灣海峽空域偵獲中共4架次主戰機，其中1架逾越中線。

國軍昨天上午8時25分在台中西北57浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為4萬8000呎，由西向東北飄越台灣本島上空，昨天上午10時25分消失於太平洋上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

相關新聞

1.25兆軍購特別預算 藍白5度擋下

賴政府提出的一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今在立院持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團昨天...

黑鷹事故滿6年 顧立雄率將領緬懷沈一鳴等8將士

機號933的UH-60M黑鷹直升機於109年1月2日失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，今天為事發6年週年。軍聞...

【重磅快評】軍演未息高調飲宴 官員酒杯是保台利器？

海委會主委管碧玲在共軍軍演尚未完全平息即大擺宴席宴請官員，引發「前方吃緊、後方緊吃」質疑，她兩次致歉強調「有任何批評，都...

海軍昔內鬥遺珠趙建國重返核心 藉電展室升中將專業受質疑

原任國防部整評司副司長、出身海軍的趙建國，日前接任國防部電展室主任晉任中將。趙建國擁有從潛艦艦長到256戰隊長完整潛艦歷...

共軍軍演時竟揪海巡高官餐敘 藍委要管碧玲負政治責任

中共去年12月30日發動「正義使命-2025」實彈演習，而海委會主委管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等卻在進行餐...

宴請官員惹議 管碧玲再發長文道歉：批評者所言我都坦然接受

海洋委員會主委管碧玲12月31日在共軍軍演還未完全平息期間就大擺宴席宴請官員，引發外界質疑「前方吃緊、後方緊吃」。她在1日對觀感不...

