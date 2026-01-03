中共11機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲4架次共機，其中1架逾越中線進入中部空域，以及6艘共艦、1艘公務船，總計中共11機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午10時5分至昨天下午2時5分，在台灣海峽空域偵獲中共4架次主戰機，其中1架逾越中線。
國軍昨天上午8時25分在台中西北57浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為4萬8000呎，由西向東北飄越台灣本島上空，昨天上午10時25分消失於太平洋上空。
國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
