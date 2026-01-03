中國環台軍演 美退將批公開霸凌籲美台強化軍事合作

快訊

中央社／ 華盛頓2日專電

共軍日前在台灣周圍舉行大規模軍演美國退將認為，這些演習是公開的霸凌行為，美台應持續推動軍售、強化協同作戰能力，提升中共侵台的難度。美智庫報告也指出，若讓這類演習嚇阻美對台支持，只會讓中共行徑更加大膽。

共軍東部戰區去年12月29日宣布，在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命-2025」演習，並於隔天在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；隨後於12月31日宣布結束軍演。

美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）近期以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這波軍演的規模及侵略性，是針對川普政府日前宣布110億美元的對台軍售，以及日本首相高市早苗「台灣有事」言論的回應。

去年12月，美國批准總額逾110億美元的對台軍售案，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等8案。此為川普（Donald Trump）重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售。

蒙哥馬利也指出，中共這次軍演的目標受眾包括國內與國外：對內是為了展示中共力量，對外則是針對台灣和美國發出警告。

他表示，這些演習是公開的霸凌行為，美國和台灣最好的回應就是持續推動軍售、建立「協同作戰能力」（interoperability），讓中共的侵略行動變得更加困難。

他直言，錯誤的做法是因為害怕刺激中國而在軍售這類作為上卻步。「霸凌者從來不會自行停止，除非被公開正面面對」。

另外，美國「戰爭研究所」（Institute for the Studyof War）本週稍早也發布一份有關中共環台軍演的特別報告。內容重點包括「正義使命-2025」演習模擬對台灣主要港口城市的封鎖，以及對台灣能源進口的攔截。

報告提及，中國在演習中部署了14艘中國海警船艦，顯示海警將在對台封鎖或隔離行動中扮演重要角色，中國海警很可能以「執法」名義，在封鎖期間攔截非軍事船隻，以營造行動合法性假象。有鑒於中國海軍和中國海警的共同行動，這次演習很可能在演練兩者之間的協同作戰。

報告也指出，共軍這波演習主要動用具備高度精準打擊、反潛與反艦能力的兵力，並演練反介入作戰，以支援解放軍對台的封鎖行動；這次演習很可能僅是解放軍企圖在多領域孤立台灣整體行動中的其中一個環節。

報告直指，共軍每次環繞台灣進行的封鎖演習，都在提升解放軍迅速執行將台灣置於中國控制之下計畫的能力，台灣與美國的軍事規劃人員應從整體封鎖演習系列來評估解放軍的行動。若讓「正義使命-2025」這類演習嚇阻美國對台的軍事與政治支持，只會讓北京行徑更加大膽，鼓勵其進一步採取侵略行動。

繼日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國陸續對中國軍演表達關切後，美國國務院昨天也發布聲明表示，中國對台灣及其他區域內國家的軍事行動與言辭，不必要地升高緊張情勢，「我們敦促北京克制，停止對台軍事施壓，並進行有意義的對話」。

聲明指出：「美國支持兩岸和平穩定，反對任何單方面以武力或脅迫等方式改變現狀的行為。」

