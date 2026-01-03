1.25兆軍購特別預算 藍白5度擋下

賴政府提出的一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今在立院持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團昨天再度在立法院會聯手，第五度將軍購特別預算條例未排入報告事項；至於行政院提出「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員、立委赴大陸採許可制，藍白並未阻擋，該案順利付委審查。

立法院會昨在藍白人數優勢下，表決通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，包括譴責行政院長卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則，以及國安會秘書長吳釗燮因助理涉共諜，要求自請下台負起政治責任。行政院與國安會對此都表達遺憾，強調國際社會譴責中共軍演時，在野此舉是對外釋放錯誤訊號。

民進黨團前天晚上就在議場門口排隊遞案，要讓立法院會可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項，但經表決，民進黨團提出的「嚴厲譴責中共軍演公決案」、一一五年度中央政府總預算案、一點二五兆元軍購特別預算條例等議程，仍遭藍白封殺。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，飛彈不分藍綠，遺憾藍白立委再度封殺國防特別條例，民進黨在中共軍演譴責案中強調面對威脅朝野應團結對外，同樣被封殺，呼籲藍白立委，國安沒有顏色，不要再讓國會淪為沉默的幫凶。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，賴政府編列史上最高預算，是前總統馬英九執政時的三倍，但台灣有變得更安全嗎？賴總統有義務說清楚，為何給三倍軍費，卻丟失海峽縱深？賴總統在元旦說願到立法院來，那就隨時歡迎，真要立院配合，周六開會也不是不行，報告備詢後，一點二五兆元的國防特別預算就可付委。