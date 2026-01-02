【重磅快評】軍演未息高調飲宴 官員酒杯是保台利器？

快訊

聯合報／ 主筆室　
海委會主委管碧玲在解放軍軍演期間於高雄舉辦送別餐敘惹議，她透過臉書道歉，並說「我一人承擔」。圖／聯合報系資料照片
海委會主委管碧玲在共軍軍演尚未完全平息即大擺宴席宴請官員，引發「前方吃緊、後方緊吃」質疑，她兩次致歉強調「有任何批評，都虛心接受」；不過綠營一片力挺，理由各異，最特別的就是綠委鍾佳濱，他說這是認知作戰，「前方吃緊、後方緊吃」是1940年代國民黨軍隊在大陸節節敗退的情況。但一個對春聯簡體字都極為敏感的立委卻無視海峽緊張之際高檔飲宴，這是什麼標準？　　　　　　

⭐2025總回顧

管碧玲遭爆料，指她上月31日舉辦高檔餐會，此時正是對岸圍台軍演之際，事後有基層官兵怒斥「前方吃緊、後方緊吃」；管說明指出，餐會數周前就已安排，因海委會副主委歸建、海巡署分署長退伍，才安排惜別餐敘，強調2人貢獻卓著，「外人無法理解」。不過她也對造成外界負面觀感、未斷然取消惜別餐會，再次表達「有任何批評，都虛心接受」；她強調即使餐敘時間或直至解除應變，海巡署無絲毫鬆懈，若有任何苛責，「我一人承擔。」

管碧玲人緣可能不算差，雖說要一人承擔所有苛責，但綠營仍一片力挺。其中深綠學者東吳大學政治系副教授陳方隅替管助威「不需要道歉」；旅美學者陳時奮也發聲，稱管不必道歉，指國民黨的批評就是在呼應共軍，國人無需理睬，「就算門口有野狗亂吠，我們仍要正常生活」。

雙陳的聲援大致可以反映綠營支持者普遍「不忍苛責」的心態，看看就好。但躋身民進黨權力核心的立院黨團幹事長鍾佳濱的回應就必須嚴肅看待了。

鍾佳濱指中共軍演落幕，但背後認知戰、資訊戰仍無孔不入，媒體爆料管碧玲常態、例行聯繫餐會為將退休的同仁惜別，卻被拿出來說「前方吃緊、後方緊吃」，這８個字是在講述當年國民黨軍隊在大陸遭共軍追趕、節節敗退的情況，講的是國民黨軍腐化的情況，這個用語根本就不是現代社會或是年輕朋友們所熟悉的。鍾還總結，媒體稱有基層官兵因看不慣而爆料，無疑又是一個認知作戰。

鍾佳濱說基層爆料海委會、海巡署高官高檔飲宴是認知作戰，對管碧玲顯然也是不忍苛責；但對照立法院康園餐廳春聯出現簡體字，他的要求標準可是嚴格到不行。年初他發現餐廳門口「新年快樂」春聯，其中「樂」是簡體字，他馬上貼臉書質疑「難道有人看不懂繁體字，才需要簡體字春聯？」。鍾佳濱ＰＯ文後，春聯很快就被拆下。

鍾佳濱心細如髮，如果對春聯簡體字都有如此高的戒心，中共軍演雖宣布結束，但海峽情勢仍高度緊張，國防部在軍演結束後即發新聞稿，指中共12月31日宣布結束對台軍演，但軍機艦仍持續出現，從12月31日上午6時至元旦上午6時仍偵獲中共3架次軍機、17艘海軍艦艇及8艘公務船，還有2顆空飄氣球在台海周邊活動。

換句話說，當管碧玲及海委會、海巡署高官在五星級亞洲新灣區「晶綺盛宴」飲宴之際，共機、共艦、公務船都還在台海周邊活動；管說這次餐會早已安排，但國安單位卻說在軍演前一周就已截得情報，怎麼看，管都有充裕的時間思考餐會是否改期，還是說國安高層都可以在演習前兩天辦婚禮，海委會、海巡署吃個高檔餐宴又算得了什麼？

賴政府提出8年1.25兆元國防特別預算條例持續卡關，藍白今天再度聯手第五度封殺國防特別預算條例排入報告事項付委審查；賴清德對此念茲在茲，但當海巡、國軍弟兄還在海疆搏命之際，綠營卻一面倒對管碧玲不忍苛責，好像高層的酒杯才是抗中保台利器，賴清德怎能期待藍白此刻放行天價的國防特別預算條例？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海巡署 管碧玲 軍演

