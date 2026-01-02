海軍昔內鬥遺珠趙建國重返核心 藉電展室升中將專業受質疑

原任國防部整評司副司長、出身海軍的趙建國，日前接任國防部電展室主任晉任中將。趙建國擁有從潛艦艦長到256戰隊長完整潛艦歷練，此次獲得拔擢，被視為高層為海軍保留潛艦作戰人才之舉。但有資深國軍情報界人士認為，趙建國不具情報業務資歷，電展室主任一職近年始終淪為海軍空降酬庸晉升之用，殊為遺憾，恐不利國軍情報作戰。

賴清德總統日前主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，趙建國亮相與總統合影。檢視趙海軍資歷，十分亮眼。海軍官校80年班畢業的他，學經歷齊全，歷任海龍潛艦艦長，服役期間適逢艦機交流專案，也擔任過昆明軍艦艦長，並回到256戰隊戰隊長晉任少將，是年班中最早「摘星」者，並獲參謀總長李喜明選定出任辦公室參謀主任。

但自此職務後，趙建國未獲派回軍繼續歷任重要軍職，而是被派任國防大學海軍學院任院長長達5年。軍中傳聞，由於李喜明與後來接任總長同樣出身海軍的黃曙光治軍理念不合，趙建國因出任李喜明辦公室主任，被視為「李派」，因此未獲「重用」，結束院長任期後，被派往整評司任副司長。對一名兼具潛艦與水面艦資歷的海軍將領而言，際遇形同「冷凍」。

趙建國此次獲得拔擢，藉由接任國防部電展室主任晉升中將，被視為同為海軍出身的參謀總長梅家樹為海軍接續人事斷層、留下潛艦作戰人才之舉，讓「李黃之爭」下的「遺珠」重返枱面。前任電展室主任郭治國雖也是海軍出身，但資歷未有趙建國完整。趙完成現職歷練後，被評估有潛力回軍繼續歷練高缺，持續為海軍從事潛艦作戰戰力建構。

電展室主任過去由海軍出任者，僅國防部情報次長助次出身的趙連弟具備情報資歷，熟悉情報交流領域，但這職務長期多作為軍種晉升中將的跳板，接任首長者多要重新學起。如今兩岸情勢嚴峻，共軍圍台軍演頻繁實施，部隊密集調動，負責監聽的電展室任務更為艱鉅。

據了解，自民進黨扁政府後，軍情局不再派遣情報人員進入陸區，在美軍持續注資我方無線電監聽設備下，電展室在本島、泰國、韓國等地設有監聽基地，不斷更新器材，成為重要台美情報交流來源，近年也積極建構衛星偵照下載能量。境外監聽基地所獲情資，直接匯給美軍印太司令部。情報交流重要性不言可喻。但長期獨立招考從事電展室情報任務的軍官體系，始終無法晉升為主責將領。此次電展室再次由海軍「空降」過去缺乏情報資歷的將領，內部有雜音，但也只能習以為常。