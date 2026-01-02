共軍軍演時竟揪海巡高官餐敘 藍委要管碧玲負政治責任

中共去年12月30日發動「正義使命-2025」實彈演習，而海委會主委管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等卻在進行餐敘。國立院黨團今日舉行記者會譴責，黨團首席副書記長林沛祥提出3點聲明，嚴正譴責管碧玲輕忽職責，為不當示範負起政治責任，並要求管碧玲公開向國人說明，實際應變作為是否到位，聚餐期間是否出現指揮真空。

共軍在去年12月30日發動軍演，國軍與海巡官兵高度戒備，管碧玲、張忠龍等人則在12月31日中午12時，前往高雄高級婚宴會館餐敘，直至下午2時才離開。

國民黨團今上午舉行記者會，嚴厲譴責管碧委在中共實彈軍演期間，與海巡高層在頂級婚宴會館餐敘，無視第一線海巡弟兄頂著強風大浪，監控中共軍艦、海警船的辛苦與危險。民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，對第一線海巡弟兄情何以堪？

林沛祥表示，這絕非單純行程安排不當，而是對國安責任的輕率對待。賴政府不斷強調「中共威脅嚴峻」，但政府官員卻在關鍵時刻，傳遞「一切如常、無需緊張」的訊號。官員不是不可以吃飯，而是在台海緊張時刻，至少要讓人民感受到事態嚴重性。否則，令國人感到不安的，不是對岸軍演，而是政府官員的麻木與懈怠。

林沛祥說，國民黨團提出3點嚴正譴責與要求，第一是嚴正譴責管碧玲在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力；第二是要求行政院與海委會立即對外說明，管碧玲為不當示範負起政治責任；第三是要求管碧玲公開向國人說明，軍演期間的實際應變作為是否到位？聚餐期間是否出現指揮真空？

國民黨立委洪孟楷表示，第一線海巡弟兄頂著大風大浪監控中共軍艦，結果後方大官們，齊聚頂級婚宴會館餐敘，有把第一線官兵弟兄的辛勞放在心裡？

洪孟楷質疑，中共軍演若如賴清德總統、民進黨政府所說2026、2027會有更嚴重的威脅，但看到海委會高官們的行徑，誰該負責？誰又在指揮作戰？在不對的時間、地點做不對的事情，請管碧玲公開向國人交代。民進黨高官可以爽吃，但對國軍、海巡弟兄加薪卻被一再阻擋，這就是民進黨政府對第一線國軍、海巡弟兄的態度和作為。管碧玲負起政治責任。

國民黨立委牛煦庭表示，當初砲轟薛香川下台的民進黨這群人，如今竟有人說社會大眾對管碧玲的批評是認知作戰？民進黨高層在軍演期間又辦婚禮、又辦餐會，這是焚香彈琴大演「空城計」？還是既然臨海線都被突破了，乾脆躺平以對？不論是哪一種，都顯示民進黨政府已經失能。

針對賴清德總統說，今是115年度總預算未通過的第一天，牛煦庭也提醒賴清德，今天也是國軍加薪未入帳的第一天，民進黨政府什麼時候才要善待國軍、海巡基層？

國民黨立委謝龍介受訪也表示，離譜到極點，批評也沒有用，就是我行我素，當年薛香川只是父親節陪岳父吃個飯就下台，現在大魚大肉、豪奢飲宴。要求管碧玲下台也沒有意義，管碧玲不會下台，賴總統要她下台就一句話，官員這麼沒有敵我意識，要告訴大家台灣有危機，誰會相信？