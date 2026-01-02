2枚空飄氣球及6艘共艦擾台 國軍嚴密監控

快訊

中央社／ 台北2日電

國防部今天發布共機艦動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、1艘公務船；另外，昨晚分別於基隆西北93浬、台中西南92浬偵獲2枚空飄氣球，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、1艘公務船，持續在台海周邊活動。

另外，國防部也偵獲2枚中共空飄氣球。第1枚於昨天晚上6時40分於基隆西北93浬、高度3萬1000呎處偵獲，並於同日晚上8時10分消失；第2枚於昨天晚上8時25分於台中西南92浬、高度2萬6000呎處偵獲，並於同日晚上10時5分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

