2枚空飄氣球及6艘共艦擾台 國軍嚴密監控

1999年傳出華航向波音採購777客機及747-400F貨機，但後來傳出客機不是777，而是空中巴士的A330/A340。政壇推測美國不滿李登輝兩國論，我方利用購機轉向，向華府還以顏色。

2026-01-02 07:30