下任參謀總長 鄭榮豐呼聲高

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
現任參謀總長預計五月任滿，空軍司令鄭榮豐呼聲高。本報資料照片
國軍上將級高階軍官傳出將在農曆年後異動，參謀總長梅家樹將任滿，誰是賴清德總統首位任命的參謀總長，空軍司令鄭榮豐呼聲高，副參謀總長執行官黃志偉規畫接任空軍司令；同時國防部軍備副部長鍾樹明將轉任戰略顧問，遺缺有望由中科院院長李世強接任，並晉升海軍二級上將。

高階軍官傳將異動，副參謀總長執行官黃志偉規畫接任空軍司令。本報資料照片
梅家樹由前總統蔡英文任命，於二○二三年五月出任參謀總長，依慣例參謀總長任期兩年，得延長一年，梅家樹預計五月任滿；據指出，國安高層已開始規畫總長人事。

參謀總長依慣例，由陸、海、空三軍輪替，梅家樹前任為陸軍上將陳寶餘；空軍領域在二○二○年前總長沈一鳴殉職後，歷經劉志斌（代理）、黃曙光、陳寶餘到梅家樹，已多年無人出任參謀總長一職。目前三軍司令中，海軍司令蔣正國去年十一月才上任，陸軍司令呂坤修去年一月就任至今才剛要滿一年。

相形之下，二○二四年十一月上任空軍司令的鄭榮豐已是任職最久的軍種司令。

此外，中科院院長李世強預計三月屆齡退伍，為使他能繼續為國服務，國安單位規畫調整國防部人事，現任軍備副部長鍾樹明轉任戰略顧問，遺缺由李世強接任，並晉升上將。據指出，李世強歷任戰規司長、中科院長，熟悉國軍戰略規畫、美方軍售體系甚至是美台民間國防產能，中科院近期也推動台灣之盾等多項計畫，未來將有助於國軍對美軍售計畫的規畫及執行。

中科院院長李世強傳出將接任國防部軍備副部長。本報資料照片
國軍現職上將職缺，若不計戰略顧問，分別為參謀總長、副參謀總長執行官、軍備副部長、國防大學校長及陸、海、空三軍司令等七席，「二、三、二」或「三、二、二」的軍種席次分配往往也牽動各軍種間人事和資源的競合，因此上將級人事異動往往引發各軍種間的角力。

去年十一月才因國防大學前校長劉志斌屆齡退伍而牽動一波上將級人事異動。目前陸、海、空比例為「二、三、二」，若鍾樹明轉任戰略顧問、李世強晉升上將並接任軍備副部長，可能造成陸、海軍席次失衡，因此可能提名一席陸軍中將接任副參謀總長執行官並晉升上將，以兼顧軍種上將人事平衡。

