聽新聞
0:00 / 0:00

藍委：管碧玲迅速道歉 恐是顧及賴總統

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北報導

中共軍演緊張之際，海委會主委管碧玲與多位海巡高層被爆聚餐惹議，管碧玲稱是「惜別餐會」。國民黨立委王鴻薇說，所有官兵仍在前線待命，處於高度警戒狀態，他們不顧幕僚建議改時間，仍去大吃特吃，直到事後被爆料才道歉；國民黨立委李彥秀則說，管碧玲迅速道歉的主因恐怕是顧及賴清德總統感受。

⭐2025總回顧

王鴻薇指出，雖然海委會事後辯稱是為歡送退休與調職人員，但演習尚未結束、局勢嚴峻的敏感時刻，卻去吃大餐，在海巡弟兄眼中大家做何感想？

王鴻薇說，若以民進黨過去要求馬政府行政院前秘書長薛香川，因父親節在福華飯店吃粥，結果就被輿論轟下台，管碧玲應立即引咎請辭。

李彥秀表示，中共軍演海峽情勢緊張，民進黨政府不斷強調兵凶戰危，賴總統更不忘要求在野黨速審國防預算與特別預算；結果管碧玲與多位海巡署高階官員大啖美食，一片歌舞升平西線無戰事。

李彥秀指出，管碧玲更大問題恐怕是政治誤判，中共軍演當下，她人不在指揮中心坐鎮了解敵情，媒體形象與大眾觀感事小，賴總統的感受恐怕才是她真正擔心並迅速道歉的原因。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，中共圍台軍演一天迅速落幕，但軍演背後的認知戰跟資訊戰仍無孔不入，例如媒體報導，管碧玲由於例行性的聯繫餐會、為惜別將退休的高階同仁，就被拿出來說「前方吃緊、後方緊吃」，稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑是認知作戰。

鍾佳濱說，海委會在演習落幕後，例行性聯席會報跟餐會合併舉行是否允當、會不會有社會觀感問題，管碧玲已充分說明。

延伸閱讀

宴請官員惹議 管碧玲再發長文道歉：批評者所言我都坦然接受

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

管碧玲遭爆中共圍台軍演竟爽偕海巡官員饗宴 賴士葆：不會看日子的白目

相關新聞

中共軍演緊張之際 管碧玲飲宴挨轟道歉

共軍圍台軍演情勢緊張之際，海洋委員會主委管碧玲前天與多名海巡官員在高雄聚餐，遭質疑前線官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂。...

冷眼集／道歉能止血？管碧玲該下台負責

海委會主委管碧玲被爆出在中共軍演期間，無視海巡弟兄在第一線監控共艦，竟與海巡高層聚餐宴飲，連基層官兵都看不下去。對岸軍演...

下任參謀總長 鄭榮豐呼聲高

國軍上將級高階軍官傳出將在農曆年後異動，參謀總長梅家樹將任滿，誰是賴清德總統首位任命的參謀總長，空軍司令鄭榮豐呼聲高，副...

藍委：管碧玲迅速道歉 恐是顧及賴總統

中共軍演緊張之際，海委會主委管碧玲與多位海巡高層被爆聚餐惹議，管碧玲稱是「惜別餐會」。國民黨立委王鴻薇說，所有官兵仍在前...

宴請官員惹議 管碧玲再發長文道歉：批評者所言我都坦然接受

海洋委員會主委管碧玲昨在共軍軍演還未完全平息期間就大擺宴席宴請官員，引發外界質疑「前方吃緊、後方緊吃」。她在今天對觀感不...

中共第五縱隊「破壞遠大於任何飛彈」 前美國防官員籲全民應警覺

第五縱隊近期成為中共對台認知戰焦點，美國國防部前官員胡振東表示，第五縱隊現正進行低強度認知作戰，目的是降低台灣民眾抗敵意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。