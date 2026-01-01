快訊

宴請官員惹議 管碧玲再發長文道歉：批評者所言我都坦然接受

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照片
海洋委員會主委管碧玲昨在共軍軍演還未完全平息期間就大擺宴席宴請官員，引發外界質疑「前方吃緊、後方緊吃」。她在今天對觀感不佳發長文致歉，但仍強調是因有特殊原因，晚間再度發文指出，「批評者所言我都坦然接受，支持鼓勵者所言，我在此鄭重表達感謝！」

管碧玲先是在今天稍早回應「有任何批評，都虛心接受」。她同時對外說明，數周前就已安排，因海委會副主委黃向文歸建海洋大學、海巡署分署長陳泗川退伍，才會安排惜別餐敘，強調2人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦，她說「他們的貢獻，外人無法理解」。不過她也對造成外界負面觀感、未斷然取消惜別餐會，再次表達「有任何批評，都虛心接受」。

管碧玲晚間則再次透過臉書發長文致歉，但她特別點名其中3則留言，其中一則更是前立委游毓蘭的留言回應，游毓蘭提到「管媽加油，挺妳！帶人帶心，海巡感謝有妳陪伴領導。抱抱。關鍵時刻，看到妳仍視同僚如手足，他們會知道的」。

這則留言讓管碧玲感到特別暖心，她因此也立刻回應游毓蘭「謝謝游委員。您超越黨派的支持，彌足珍貴。泗川就要退伍，讓副主管以上幹部一起惜別，實在不忍斷然取消。我願意承擔代價，您的體諒，非常感謝。」

此外，東吳大學政治系副教授陳方隅則向管碧玲助威「不需要道歉」，令管碧玲也特別回應他的聲援，指稱中國違反國際法秩序發動軍演，又在公告時間結束時，只公布完成任務，不公布結束，製造新常態。她也向支持的海巡眷屬解釋，若延期將牽動北中南東及離島人員的行程，實行困難。

面對外界質疑，管碧玲嚴正澄清，海巡署對海面狀況監控、救生救難斷無絲毫鬆懈。她舉例，今早海巡與海保署即刻投入一艘載運2萬7千噸石膏貨輪的救援行動，在引水船斷纜擱淺、船員受困的危急時刻，海巡吊掛部隊與空勤直升機成功救出5人並啟動防汙機制。

管碧玲與游毓蘭雖分屬不同黨派，但2人卻因軍演期間辦歡送會事件，在臉書上互動、彼此支持。圖／翻攝自管碧玲臉書
海巡署 管碧玲 游毓蘭 海委會 軍演

