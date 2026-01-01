中共第五縱隊「破壞遠大於任何飛彈」 前美國防官員籲全民應警覺

快訊

中央社／ 台北1日電
美國國防部前官員胡振東表示，第五縱隊現正進行低強度認知作戰，目的是降低台灣民眾抗敵意志。路透社

第五縱隊近期成為中共對台認知戰焦點，美國國防部前官員胡振東表示，第五縱隊現正進行低強度認知作戰，目的是降低台灣民眾抗敵意志，當台灣無防衛決心，外國就不會幫助台灣，這是中國唯一可攻占台灣的方法，而防範第五縱隊需要靠全民投入。

胡振東（Tony Hu）為美籍台裔，曾在美國國防部擔任主管台灣事務的官員，近期接受華視新媒體節目「我想問的是」專訪，節目於昨天播出。

針對第五縱隊恐成為台灣國防最大漏洞的原因，胡振東解釋，他看不到中國在台海戰爭有贏的可能性，除非中國能在開戰前，從台灣內部造成嚴重的破壞；而第五縱隊可以製造混亂與破壞關鍵基礎設施，最危險的是在戰前與戰時，擾亂國軍防衛台灣。

胡振東指出，認知戰就是第五縱隊的作戰型態，且「現在就在運作」。有些人上電視節目、當網紅或意見領袖，這些人出現在地方活動，散播「抵抗是徒勞的」、「反抗中國就會死」等錯誤言論，這會讓台灣社會逐漸出現一種失敗主義心態，降低台灣民眾的抗敵意志。

胡振東說明，在戰時，第五縱隊還可以破壞輸電網、在水中下毒，從民宅頂樓用無人機攻擊軍事設施，因此第五縱隊帶來的破壞遠大於任何飛彈。

胡振東解釋，飛彈可以防禦，但是心理影響無法防禦。他最擔心的，就是第五縱隊在台灣內部的活動，日復一日執行不會讓民眾意識到的低強度認知作戰；這些讚揚中國的人，可能不覺得自己是第五縱隊，但如果被敵人所用，「你就是第五縱隊」。

胡振東認為，如果台灣沒有自我防衛的決心，別人就不會來幫助台灣，且如果台灣準備投降，為何還要別人來幫助台灣，這是他最擔心的事，也是中國唯一能攻陷或併吞台灣的方法。

談及中國若攻下台灣後，第五縱隊的可能下場。胡振東分析，中國是一黨體制，當失去利用價值後，第五縱隊在中共眼中，就是先背叛台灣的「叛徒」，最先被清算的就是叛徒；他希望第五縱隊，「好好想一想，現在正在做的事」。

至於如何防範第五縱隊侵擾，胡振東提到，防禦第五縱隊是每一位公民的責任，每位民眾都應更有警覺，當看到可疑的事情，就應報警或制止；在第五縱隊把局勢弄糟糕之前，在最前端就應該被制止，例如當有人想在屋頂放飛無人機，就應立即通報、制止。

胡振東強調，防範第五縱隊需要全國的投入，因為來自中國的滲透非常龐大，且台灣海岸線很長，難以預防第五縱隊偷渡，「預防性防衛」本身就是一種國防需求，需要全民參與。

