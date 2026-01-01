國軍官兵急難貸款元旦起開辦 最高可貸120萬元

國防部宣布從今年元旦開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵於急難來臨時渡過難關，避免因資金籌措困難而向地下錢莊借貸甚至淪為共諜。軍方表示，無論志願役或義務役，符合資格並檢具證明文件，就可貸款最高120萬元。另有小額紓困項目，可貸款20萬元。

國防部指出，國軍官兵急難貸款參照公教人員作法並考量官兵需求，只要符合相關條件並檢具證明文件，即可具保申請傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理及長期照顧貸款，單項最高新台幣60萬元，多重項目累計最高120萬元，另增加「小額紓困」項目，在符合相關條件前提下，最高可貸20萬元，利息負擔比照公教人員，目前為1.695%。

國防部表示，只要官兵有困難需要協助，不分志願役或義務役均可申貸，無須經任職單位具函，可保障隱私並加快程序；10萬元以下免保人，相當便捷；償還本息採就源方式由國軍財務單位按月自薪資扣抵，降低違約風險；因故未能繼續服役者，運用人事系統提前掌握，並於離營前繳清。

國防部強調，國軍設計專屬貸款方案，協助官兵渡過難關，使其無後顧之憂，專心致力於戰訓本務，官兵應妥善運用，讓真正需要者得到幫助，也落實政府照顧國軍官兵的美意。