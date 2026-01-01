陳水扁以國親當年反軍購為例 喊話藍白「今天不買 明天買不到」

印度MiG-21 2025年9月光榮退役前的飛行表演由7架MiG-21擔綱，2號機竟由空軍司令A.P.辛格上將駕駛。這是對印度MiG-21最高等級肯定。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，印度空軍接受訪談時說，「撇開自然因素與發動機，MiG-21設計之初是作為高空攔截機，應對美國轟炸機、偵察機，在印度卻成為包山包海的多用途戰機，也導致高事故率。」

2026-01-01 07:30