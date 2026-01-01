聽新聞
陳水扁以國親當年反軍購為例 喊話藍白「今天不買 明天買不到」
攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例已遭藍白五度擱置，前總統陳水扁今天以柴電潛艦軍購案為例，強調「今天不買，明天買不到」，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑。
陳水扁在臉書表示，柴電潛艦軍購案，國民黨李登輝總統要買，美國民主黨柯林頓總統不賣。民進黨陳水扁總統要買，美國共和黨布希總統要賣；國民黨馬英九主席、親民黨宋楚瑜主席，聯手杯葛反對三大軍購案的通過。國民黨馬英九總統要買，美國民主黨歐巴馬總統不賣。民進黨蔡英文總統只好潛艦國造。
陳水扁指出，美國AIT台北辦事處前處長楊甦棣2009年卸任記者會透露，「國親兩黨的國會領袖告訴他，不是反對，而是政治就是這樣玩的。」
陳水扁表示，「奉勸藍白兩黨記取前車之鑑。今天不買，明天買不到。」
