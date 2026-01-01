快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

陳水扁以國親當年反軍購為例 喊話藍白「今天不買 明天買不到」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統陳水扁今天以柴電潛艦軍購案為例，強調「今天不買，明天買不到」，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書
前總統陳水扁今天以柴電潛艦軍購案為例，強調「今天不買，明天買不到」，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書

攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例已遭藍白五度擱置，前總統陳水扁今天以柴電潛艦軍購案為例，強調「今天不買，明天買不到」，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑。

⭐2025總回顧

陳水扁在臉書表示，柴電潛艦軍購案，國民黨李登輝總統要買，美國民主黨柯林頓總統不賣。民進黨陳水扁總統要買，美國共和黨布希總統要賣；國民黨馬英九主席、親民黨宋楚瑜主席，聯手杯葛反對三大軍購案的通過。國民黨馬英九總統要買，美國民主黨歐巴馬總統不賣。民進黨蔡英文總統只好潛艦國造。

陳水扁指出，美國AIT台北辦事處前處長楊甦棣2009年卸任記者會透露，「國親兩黨的國會領袖告訴他，不是反對，而是政治就是這樣玩的。」

陳水扁表示，「奉勸藍白兩黨記取前車之鑑。今天不買，明天買不到。」

陳水扁 馬英九 美國

延伸閱讀

陳水扁「看不下去」！因蔡英文論文案為他抱屈 彭文正：每天都準備好回台

扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：博士學位可輕易查證 避免不必要離譜錯誤

公務員赴陸全面許可制 國民黨團：賴總統比陳水扁還不如

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

相關新聞

中共圍台軍演結束 3機25艦持續台海周邊活動

共軍軍演結束，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機3架次、共艦17艘、公務船8艘仍持續在台海周邊活動，並再...

96年次男今起為役齡 需出國前30天內申請！每次限期4個月

民國96年次出生的男子自今日起即為役齡身分，內政部表示，出國前30天內提出短期出境申請，取得役男核准通知單，才能順利出境...

陳水扁以國親當年反軍購為例 喊話藍白「今天不買 明天買不到」

攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例已遭藍白五度擱置，前總統陳水扁今天以柴電潛艦軍購案為例，強調「今天不買，明天買不到...

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

印度MiG-21 2025年9月光榮退役前的飛行表演由7架MiG-21擔綱，2號機竟由空軍司令A.P.辛格上將駕駛。這是對印度MiG-21最高等級肯定。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，印度空軍接受訪談時說，「撇開自然因素與發動機，MiG-21設計之初是作為高空攔截機，應對美國轟炸機、偵察機，在印度卻成為包山包海的多用途戰機，也導致高事故率。」

賴總統：中國對台軍演非單一事件

共軍發動「正義使命—二○二五」對台軍演，賴清德總統昨表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行...

管碧玲：台灣海巡才是台灣海域唯一執法者

中共解放軍東部戰區宣布「正義使命—二○二五」演習結束。國防部表示，軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。