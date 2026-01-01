中共圍台軍演結束 3機25艦持續台海周邊活動

共軍軍演結束，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機3架次、共艦17艘、公務船8艘仍持續在台海周邊活動，並再發現2顆空飄氣球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

中共解放軍東部戰區在去年12月29日宣布在台海周邊展開「正義使命-2025」軍演，並宣布12月30日上午8時到傍晚6時在台灣周邊5個畫設限航區進行實彈射擊，31日傍晚6時宣布軍演結束。不過國防部昨晚指出，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

據國防部統計，從昨（31）日清晨到今（1）日清晨6時為止，共計偵獲共機3架次、共艦17艘、公務船8艘持續在台海周邊活動，其中有1架次共機曾跨越海峽中線進入我西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時35分到中午12時50分止，發現中共戰鬥機2架次在台海中線沿線活動；西南空域方面，發現1架共軍輔戰機從中午11時55分至下午1時20分，在我西南空域邊緣活動。

另外，從下午4時20分至深夜11時50分，在台灣西北部發現2顆中共空飄氣球；分別於昨天下午4時20分在台中西北60浬偵獲1顆，高度3萬呎，由西向東北飄越台灣防空識別區，5時45分消失於台灣海峽上空。

昨天晚間10時30分在台中北方30浬偵獲另一顆空飄氣球，高度3萬2000呎，由西向東北飄越台灣本島上空，昨天晚間11時50分消失於太平洋上空。