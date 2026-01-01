96年次男今起為役齡 需出國前30天內申請！每次限期4個月

民國96年次出生的男子自今日起即為役齡身分，內政部表示，出國前30天內提出短期出境申請，取得役男核准通知單，才能順利出境。尚未履行兵役義務者，需上網申請短期出境，如系統查核確認無管制情形，將核准出境，每次出境最長不可超過4個月。

內政部表示，民國96年次出生者尚未履行兵役義務者，出國前需到「役男短期出境線上申請作業系統」或掃描下列QR_code提出申請。役男上網申請短期出境，如系統查核確認無管制的情形，將核准出境並於核准日起1個月內多次出境，不需重複申請。

內政部指出，役男每次出境最長不可超過4個月，一旦已列入梯次徵集對象（即將入營）或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

內政部呼籲，役男如有短期出國的規畫，可於出境前3至30天內完成線上申請，如無法順利申請時，請盡早向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所尋求協助處理；另如有系統操作過程問題，歡迎撥打1996內政服務熱線洽詢。