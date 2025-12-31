聽新聞
0:00 / 0:00

美日印澳大使北京會面 四方安全對話 抗中軍事侵略

聯合報／ 記者陳宥菘陳熙文張文馨／綜合報導
美日印澳四國駐北京大使，上月卅日於美國大使館會晤，消息至共軍軍演後美方才披露。 圖／取自日本駐北京大使館官網
美日印澳四國駐北京大使，上月卅日於美國大使館會晤，消息至共軍軍演後美方才披露。 圖／取自日本駐北京大使館官網

共軍圍台軍演，日本政府十二月卅一日正式表態，日本外務省表示軍演升高台灣海峽緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和平穩定對國際社會至關重要，澳洲、英國、法國、德國也相繼表明反對台海情勢升高。

⭐2025總回顧

日本外務省發表發言人北村俊博表示，日本政府認為這一系列軍演可能對區域穩定造成影響，日本一貫立場是期待有關台灣的議題能夠透過對話以和平方式解決，台海和平穩定不僅對日本和整個國際社會都具有重大意義。

美國駐北京大使龐德偉在社群曝光與「四方安全對話」（Quad）的日本、印度、澳洲各國大使在北京會面，並強調印太地區的「自由與開放」。有專家認為，在中共軍演期間公開這場大使級會議，或為了對外展現團結與威懾。不過，曾在川普第一個美國總統任期擔任總統副助理的柯蒂斯認為，龐德偉此舉明確表明，他希望引起全球關注這四個國家準備合作抗衡中國的軍事侵略。

美國學者分析，共軍這次圍台軍演，試圖把遲早都會進行的演習包裝成報復美國對台軍售，選在美國歲末假期演習，是為了降低美國回應強度，且美國總統川普不願在四月訪中前冒險破壞美中關係穩定。

美國國務院前中國政策顧問、華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）研究員的費瑞安分析，演習時機是為了降低美國回應強度。

日本 美國 中國 澳洲 印度

延伸閱讀

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

國台辦稱圍台軍演是正義之舉 民進黨批：無正當性

圍台軍演…趙少康籲：大陸自我克制 民進黨政府別裝沒事

相關新聞

共軍宣布軍演結束…國防部：仍有共軍機艦逗留 維持適切應處機制

中共解放軍東部戰區宣布圍台軍演結束，不過國防部晚間表示，考量仍有相當數量的共軍機艦進入我應變區，國軍已完成相對性三軍兵力...

結束軍演…中國大陸海警船航離台灣周邊海域 海巡署持續關注動向

中共解放軍東部戰區今天傍晚宣布「正義使命-2025」演習結束，根據海巡署監控，台灣以西、以東的中國海警船，正往西、北方向...

中共圍台軍演結束…專家：遠程火箭可能成對台軍事主力 須有因應

中共解放軍東部戰區今天傍晚宣布「正義使命-2025」演習結束。軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心，凸...

賴總統：中國對台軍演非單一事件

共軍發動「正義使命—二○二五」對台軍演，賴清德總統昨表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行...

美日印澳大使北京會面 四方安全對話 抗中軍事侵略

共軍圍台軍演，日本政府十二月卅一日正式表態，日本外務省表示軍演升高台灣海峽緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和...

管碧玲：台灣海巡才是執法者

中共解放軍東部戰區宣布「正義使命—二○二五」演習結束。國防部表示，軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。