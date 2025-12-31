管碧玲：台灣海巡才是執法者

中共解放軍東部戰區宣布「正義使命—二○二五」演習結束。國防部表示，軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心，凸顯北京當局企圖對國際間傳達的政治訊息。專家並提醒，共軍此次運用遠程火箭砲兵，未來可能成為對台軍事施壓的另一種主要手段。

海洋委員會主委管碧玲昨天在臉書發文並貼出海巡艦艇與商船同框照片，她指出，海巡艦艇緊緊地監控驅離大陸的海警船，兩艘商、貨輪就航行在同框海域上，「你宣稱要域封控，我維護自由航行」，照片會說話，事實證明「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者」。

管碧玲指出，海巡署上月卅日清晨偵獲中共海警船在第一與第三射擊區有向外移動跡象，即研判共軍可能以此二區實施試射，海巡署隨即啟動保護措施，針對兩區域內的商船與漁船逐一掌握動向並勸離，最終共軍確實在這兩區發射火箭砲系統達廿七次。

國防部表示，共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規畫，維持適切應變機制。

國防部強調，中共窮兵黷武挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。

據國防部統計，從卅日清晨到卅一日清晨為止，共計偵獲共機七十七架次、共艦十七艘、公務船八艘持續在台海周邊活動，其中有卅五架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

若加計廿九日出海的一三○架次共機，兩天共累積二○七架次，超過二○二四年十月十四日的「聯合利劍—二○二四Ｂ」軍演，當時創下在一天內偵獲共機一五三架次出海，伴隨十四艘共艦、十二艘公務船進行擾台軍演的紀錄。

國防院委任副研究員揭仲分析，初步觀察解放軍的行動與文宣主軸，都將拒止外軍列為此次軍演核心，凸顯北京當局企圖對國際間傳達的政治訊息，其次共軍此次將遠程火箭砲兵作為操演重點，尤其畫設的南北目標區相當接近九六飛彈危機的演習區域，可能想凸顯其「遠火」對台灣本島地面目標，具備一定的精準打擊能力。

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，中共遠程火箭未來可能成為對台軍事施壓的主力，同時解放軍可能靈活運用東風飛彈、遠程火箭、針對性軍演等多重手段對台施壓，我方必須更進一步思考如何反制應對。他同時提醒，台灣剛發生過一二一九無差別攻擊事件，必須思考假如中共在台灣社會發生類似混亂騷動時發動軍演施壓，我方要如何應對？