賴總統：中國對台軍演非單一事件

共軍發動「正義使命—二○二五」對台軍演，賴清德總統昨表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

國民黨主席鄭麗文則表示，希望大陸當局不要軍事相向，民進黨政府也能接受九二共識、公開反對台獨。

賴總統昨主持將官晉任授階典禮時表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果；他要再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姊妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。

鄭麗文昨在國民黨中常會指出，兩岸要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危；和解帶來的是和平，台海和平是全世界都共同重視關注，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，進行和解，締造和平。

鄭麗文說，國民黨一直以此作為重要使命與責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險，也希望大陸當局不要軍事相向，民進黨政府能接受九二共識、公開反對台獨；馬英九的八年執政已向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就能對話交流和平，迎來繁榮與種種可能性。

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危會是造成三戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話進行交流；國民黨希望進行全面交流，兩岸互相交流了解，彼此化解仇恨敵意，全方面交流對話，帶來不同於二○二五年劍拔弩張、對立仇恨、甚至可能軍事相向的一年，每人都有責任讓全世界感受到和平帶來的紅利。