共軍宣布軍演結束…國防部：仍有共軍機艦逗留 維持適切應處機制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共解放軍宣布圍台軍演結束，不過國防部表示，考量仍有相當數量的共軍機艦進入我應變區，國軍已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切的應變機制。圖／軍聞社提供
中共解放軍宣布圍台軍演結束，不過國防部表示，考量仍有相當數量的共軍機艦進入我應變區，國軍已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切的應變機制。圖／軍聞社提供

中共解放軍東部戰區宣布圍台軍演結束，不過國防部晚間表示，考量仍有相當數量的共軍機艦進入我應變區，國軍已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切的應變機制。同時再次譴責中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定。

國防部表示，針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

另一方面，國防部也要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

結束軍演…中國大陸海警船航離台灣周邊海域 海巡署持續關注動向

中共解放軍東部戰區今天傍晚宣布「正義使命-2025」演習結束，根據海巡署監控，台灣以西、以東的中國海警船，正往西、北方向...

中共圍台軍演結束…專家：遠程火箭可能成對台軍事主力 須有因應

中共解放軍東部戰區今天傍晚宣布「正義使命-2025」演習結束。軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心，凸...

【重磅快評】面對中共認知戰攻勢 國軍表現令人搖頭

共軍「正義使命－2025」演習雖未宣告結束，但配合實彈射擊的限航令已在昨晚屆滿，代表操演高潮已經過去。跡象證明，中共發動...

國台辦稱圍台軍演是正義之舉 民進黨批：無正當性

中國國台辦今天表示，「正義使命-2025」軍演是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。民進黨秘書長徐國勇今天回應，這種說...

【重磅快評】軍演三個鏡頭令人沉默，解放軍對台已如入無人之境

在年終時刻突然啟動的「正義使命-2025」圍島軍演讓人陷入沉默。沉默的不只是日本的高市早苗，也包括咱們的賴總統。

