共軍宣布軍演結束…國防部：仍有共軍機艦逗留 維持適切應處機制
中共解放軍東部戰區宣布圍台軍演結束，不過國防部晚間表示，考量仍有相當數量的共軍機艦進入我應變區，國軍已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切的應變機制。同時再次譴責中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定。
國防部表示，針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。
國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。
另一方面，國防部也要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。
