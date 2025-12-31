結束軍演…中國大陸海警船航離台灣周邊海域 海巡署持續關注動向

中共解放軍東部戰區今天傍晚宣布「正義使命-2025」演習結束，根據海巡署監控，台灣以西、以東的中國海警船，正往西、北方向遠離台灣，海巡署及國防部聯合成立的應變中心，仍持關注對岸軍、警船艦動向。

海巡署尚未撤回原本在台海周遭與海警船對峙的艦艇，預計將等中國海警船航離至靠近大陸海域，才會陸續召回艦艇。

海巡署晚間發布新聞稿指出，自29日上午起迄今，海巡署偕同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，期間共計偵獲14艘中國海警船滯留於台灣周邊海域，海巡署立即調度巡防艦艇，採一對一方式，全程有效監控、廣播驅離海警船，成功確保國內外航行中的船舶安全。

海巡署說明，台灣各港口船舶進出不受影響，中國官媒宣稱封鎖我國四座港口，純屬假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會持續維護海上交通線，並配合交通部航港局相關措施，保護過往船隻安全，不容中國海警僭越台灣管轄海域。