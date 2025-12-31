中共圍台軍演結束…專家：遠程火箭可能成對台軍事主力 須有因應

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共解放軍「正義使命-2025」演習宣布結束。軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心，突顯北京當局企圖對國際間傳達的政治訊息。圖為國軍愛國者三型飛彈整備。圖／國防部提供
中共解放軍東部戰區今天傍晚宣布「正義使命-2025」演習結束。軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心，凸顯北京當局企圖對國際間傳達的政治訊息。專家並提醒，共軍此次運用遠程火箭砲兵，未來可能成為對台軍事施壓的另一種主要手段。

中共解放軍東部戰區今天傍晚18時宣布，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務，全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力，並聲稱此次軍演是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

國防院委任副研究員揭仲分析，初步觀察解放軍的行動與文宣主軸，都將拒止外軍列為此次軍演核心，凸顯北京當局企圖對國際間傳達的政治訊息；其次，共軍此次將遠程火箭砲兵作為操演重點，尤其畫設的南北目標區相當接近九六飛彈危機的演習區域，可能想凸顯其「遠火」對台灣本島地面目標，具備一定的精準打擊能力。

揭仲進一步分析，解放軍報卅一日已大篇幅報導及評論此次軍演，過去這是中共軍方在大型演習結束後才會採取的宣傳動作，然而東部戰區延至當天傍晚才宣布演習結束，過程中可能成為另一種神經戰、心理戰，一方面持續造成國軍戰備的壓力，同時試圖展現解放軍「操之在我」的節奏，對此也要注意是否成為日後共軍類似活動的常態。

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，中共遠程火箭未來可能成為對台軍事施壓的主力，同時解放軍可能靈活運用東風飛彈、遠程火箭、針對性軍演及聯合戰備警巡等多重手段對台施壓，我方必須更進一步思考如何反制應對。

林穎佑同時提醒，台灣內部剛發生1219無差別攻擊事件，必須思考假如中共在台灣社會發生類似混亂騷動時發動軍演施壓，我方要如何應對？

中共解放軍「正義使命-2025」演習宣布結束。軍事專家分析，共軍的文宣及演習科目都將拒止外軍列為核心，突顯北京當局企圖對國際間傳達的政治訊息。圖為國軍M1A2T戰車首次納編執行立即備戰操演。圖／國防部提供
