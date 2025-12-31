【重磅快評】面對中共認知戰攻勢 國軍表現令人搖頭

共軍「正義使命－2025」演習雖未宣告結束，但配合實彈射擊的限航令已在昨晚屆滿，代表操演高潮已經過去。跡象證明，中共發動這場軍演，並非打算此時發動犯台大戰，而是針對近來時事，包括美國川普政府批准大筆對台軍售、日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，以及賴總統「中國侵台達不到標準」等行為，展現自身不滿的示威。

既然軍演最大目的是威懾，武嚇當然要搭配文攻，進行所謂三戰（輿論、心理、法律），亦即我方近年慣稱的「認知作戰」。國防部連開兩天記者會，無疑是要反制認知戰。然而將軍們言必稱「反認知戰」，實則根本不知如何反制。

「兵者，詭道也。」軍情必須一定程度隱瞞，必要時甚至得造假。然而要成功欺敵，或在大眾心中建立自己期待的認知，「99%真+1%假」是不二法門。對於要隱瞞甚至變造的少數關鍵資訊，必須靠著更大規模的正確資訊進行掩護。另一方面，不讓對方知道我方情蒐能力、「能而示以不能」，固然是情報作為的鐵律，但使用上不能過頭。面對不可能不知的基本常識，如果還要宣稱「不能」，反而失去外界信任。

共軍操演出動兵力，皆屬海峽當面的東部戰區，相關單位的編制、番號、駐地與裝備等資訊，甚至從公開情報來源也可蒐集，國軍情報體系絕不會不知。如果國防部對外說明時，能夠適時加入相關資訊，自然能讓社會大眾心中興起「國軍早有準備」的感受。國防部卻惜言如金，不停把「不能暴露情報手段」掛在嘴上，不願多提一點相關資訊，自然失去建立形象、扭轉認知的良機。

中共歷次軍演，都故意搭配釋放出話題性畫面，引起各方討論與猜測。國防部面對相關傳聞，不斷強調切勿被居心不良的說法誤導。然而，重大事件發生時，人們必然想弄清狀況，必然急於蒐集相關資訊。如果要遏止謠言流竄，真正有效的反制招式就是拿出證據將其打倒。光是口頭痛責對方玩弄認知戰，要求大家相信自己，就算說破嘴皮也達不到效果。

舉例而言，昨天記者會上，身兼國防部發言人的政務辦公室主任孫立方提及，2022年中共軍演期間曾發布海上眺望花蓮和平發電廠的畫面，照片前景是我方的蘭陽軍艦，但蘭陽艦上人員的服裝卻是舊樣式，顯示是用舊照片拼貼。然而，國防部若是當初就舉出反證，絕對可以賞給對方一個響亮耳光，如今事情過去三年多才拿出來說嘴，帶給外界的印象恐怕是後知後覺。

中共宣傳手段更可看出，充分利用一般人的知識盲點。例如這兩天熱議的台北一〇一大樓影像，乍看令人震撼，實則以台灣與大陸之間距離，只要天候狀況許可，在中央山脈的高峰就可看到對岸。飛在海峽上空的共機，即使在海峽中線以西，靠著長鏡頭加上格放，拍出圖中的台北盆地景象一點都不成問題。然而一般民眾未必具備相關知識，發布者就趁機塑造印象，意圖影響認知。

國防部的回應方式，顯示對於認知戰手段的箇中三昧嚴重缺乏認知。對於最基本的情資與常識都要「機密不便透露」；對於己方採取的動作也不懂得如何「科普」。文宣部門更似乎覺得趕製一部官兵備戰動作影片發布，就是反制敵人認知戰之道。問題是國防部這種影片近年數量恐已近百，「劇情」千篇一律，唯一更新的只有標題與口號，不斷跟上「總統嘉言」進度。

如此應卯式的動作，能夠對抗敵方的輿論、心理、法律攻擊？有任何建立正確認知的效果？只怕騙自己都不夠。