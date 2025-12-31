國台辦稱圍台軍演是正義之舉 民進黨批：無正當性

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。記者蔡晉宇／攝影
中國國台辦今天表示，「正義使命-2025」軍演是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。民進黨秘書長徐國勇今天回應，這種說法不會被台灣民眾接受，也對印太區域和平、東南亞和平沒有助益，中華人民共和國應該思考如何維護區域和平，這才是國際需要的。

徐國勇指出，台灣就是台灣，和中國互不隸屬，中國昨天有計畫性侵擾、軍事演習，違反了國際法，因為國際法航行相關規定，若有演習必須一周前通知，讓所有航空公司有安全規劃，但中共突然前一天才宣布，這是有計畫性的，其實早在12月初相關官員答詢時就提到年底中共會有軍演，西方友好國家也多有提及，顯然演習沒有正當性也不正義。

關於國民黨主席鄭麗文要求民進黨接受九二共識來贏來和平，徐國勇表示，中國國家主席習近平講得很清楚，九二共識就是一國兩制，且在九三閱兵時也強調，只有一個中國，就是中華人民共和國，國民黨至今還在「九二共識、一中各表」，這是在作夢、自欺欺人。

徐國勇指出，中國國民黨雖然名稱有個中國但現在立足台灣，應該同聲譴責軍演，台灣是軍演受害者，國民黨居然沒有譴責加害人，反而回頭譴責被害者，這樣的政黨正當性何在？

徐國勇說，他對於國民黨的反應極為失望，所有政黨應該站在一起維護台灣和平、同聲譴責中華人民共和國，希望中國國民黨能為台灣和平和幸福努力，而不是和要侵擾台灣的共產黨站在一起，這會讓國人失望。

