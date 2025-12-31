【重磅快評】軍演三個鏡頭令人沉默，解放軍對台已如入無人之境

在年終時刻突然啟動的「正義使命-2025」圍島軍演讓人陷入沉默。沉默的不只是日本的高市早苗，也包括咱們的賴總統。

而令更多民眾集體沉默的則是幾組鏡頭。解放軍刻意露出如下三個視角：灰濛天空下的台北101、多個機堡並呈的新竹空軍基地、以及殲-20下方的高屏景色。這三者都讓人感到驚悚，但也只能無語。

第一個鏡頭最為轟動。台北101曾是全球最高摩天大樓，一度是台灣民眾心中莫名的驕傲；但如今它成了察打一體無人機光學感測裝置下的一個被標定、或用以參照的客體。短暫幾秒的鏡頭鋪陳著如下的概念：台北這個政經中心已經實質曝露於未被偵知的隱身武器之下，處於可被隨時攻擊的範疇之內。

軍方的駁斥其實十分虛弱，甚至是欲蓋彌彰。情報次長謝日升說，TB-001無人機很肯定沒進入到廿四浬鄰接區內。更指「畫面經過分析，用手機透過ＡＩ處理就能得到想要的結果」。

問題是，誰的手機可以升到這個高度去拍？難道是一位潛伏在台的共諜，乘著一艘漁船出到淡水河口10餘公里外，再用大疆無人機飛上幾百公尺高的空中，拍下十餘秒的鏡頭，然後回到台北匆促剪輯後，傳回北京與東部戰區，讓他們趕緊加工宣傳影片？

國軍腦中難道還以為解放軍是土八路嗎？就算全民都信了這個故事，客觀的事實仍舊是：解放軍的無人機實力，就連美軍都感到頭疼。而這次，它們根本沒把壓箱的東西拿出來。

大陸一位軍事專家就說，拍一張照算是客氣的，幾年前他曾隨口提過一個做法，讓一架超音速無人機高速低空掠過台北101，將其玻璃震碎。那才叫震撼。

他所以敢這麼說是因為，解放軍現役就已有可以辦到這件事的無人機。無偵-8最大速度可達5馬赫以上，且具有一定隱身性。美軍曾推測它可以從東海高空直穿台灣，完成對台全境掃瞄。

第二個鏡頭是對新竹空軍基地的無人機監看畫面。這是在演習第二天公布的，東部戰區及中國軍號都釋出了由一架無人機從外海直擊新竹基地上的每一個機堡的影像，鏡頭由左自右，像是對每一個機堡逐一點名。這個畫面顯然是在指涉一個想像：一架或數架解放軍無人機上所掛載的飛彈，就可以將機堡內所有的幻象2000一次蕩平。

由其監視的畫面回推這架無人機的位置，顯然比拍台北101的距離更近。後者被認為是在距淡水河口約12公里的空中拍攝，那拍新竹基地的無人機可能已逼近到10公里內。

第三個鏡頭則是演習第一天東部戰區公布的「這麼近那麼美，隨時到台北」的50秒影片中，只閃現了一、兩秒的殲-20鏡頭。

鏡頭中，殲-20的下方山川景色乍看之下並不具有明顯特徵，因而被很多人忽略。但仍有大陸網友細心比對，將它的位置找出來。其中左下方是屏東牡丹鄉的城鎮及稍遠處的牡丹水庫，另還有四重溪以及車城鄉的三軍聯訓基地，而更遠的背景則是滿州鄉的老佛山。

而大陸網友嘲諷，作為一款隱身戰機，殲-20都飛到了高屏沿岸空中了，距離台灣海岸頂多只有2、30公里，國軍卻渾然不覺。這意味著國軍的雷達探測能力，對隱身戰機而言已完全失效。

而這一樣引發了諸多疑問。其中至少包括，國軍根本無法探測到的殲-20究竟已經到過台灣多少次了？而一支無法察覺敵方隱性戰機的空軍，包括可能要到足夠近的距離才可能發現殲-20的F-16V，究竟如何確保台灣安全？

這些令人沉默的鏡頭，都顯示了對岸對台灣所有動向的掌握確已達到「單向透明」的境地。而這也指向了一個極其顯然的答案：就是在解放軍對台灣幾已如入無人之境的現實下，兩岸的歧異與紛爭，台灣已不能再蒙著頭以為靠強化軍備就可以解決。

賴清德在演習前一天受訪時所說，「中國因為實力不足，所以數十年來都不敢越雷池一步」的邏輯經此軍演已然破產，無論如何增加軍備，包括他在華盛頓郵報的投書上宣布的400億美元軍購案，恐怕都難以改變兩岸軍力已經存在並將不斷擴大的代差。

在月初公布的美國2025國家安全報告所呈現的美國戰略收縮的態勢下，台灣終究必須回到協商的桌上交涉可供想像的未來前景。以為靠著負嵎頑抗，就能繼續維持獨立現狀的機率，已無限接近於零。