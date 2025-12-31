聽新聞
東沙島碼頭強化工程峻工 海巡署計畫派遣兩艘百噸艇常駐執法
知情官員證實，「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程」，全案現已竣工等待驗收。海巡署計畫於明（2026）年中前派遣兩艘百噸型海巡艇常駐當地，執法並巡邏周邊水域，維護領土安全。
東沙島為潟湖地形，又為國家公園，新建碼頭設施因生態保護限制繁多，海巡目前僅進駐2艘6噸型的多功能巡緝艇，泊靠島東側簡易的棧橋碼頭。每年3月逢大陸漁民在當地違規作業旺季時，須由海巡署編組專案艦艇，以一大艦、兩小艇前進部署東沙海域，以海上停泊方式執法取締盜獵或越界的大陸漁船。東沙島過去缺乏常駐大型艦艇的空間。
海巡署日前向立法院提出「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」114年第3季辦理情形書面報告，內容指出，此案於2023年8月26日開工，同年11月29日核定第2階段細部設計、12月31日完成航泊地浚挖。而截至今年9月30日止，預定進度100%，實際進度99.06%，進度落後0.94%。而此案受原物料上漲等多重因素影響，全案預算自原2.99億元大幅提高至11.5億元。
報告解釋，工程進度落後原因是強颱「樺加沙」侵襲東沙海域，加上工程船故障等因素。現已陸續完成碼頭堤面岸水岸電設備安裝作業、碼頭廣場澆置、南側道路澆置及導航燈打樁及裝置作業。
知情官員指出，位於島西南側龍口的全案工程目前已竣工待驗收，具備岸水電補給功能與潟湖航道浚深工程後，海巡署計畫進駐兩艘百噸型海巡艇，包括未來缺失改進工程，希望能在明年中前完成進駐。
東沙島目前除有海巡進駐外，海軍陸戰隊也以調訓方式輪流進訓東沙。
