2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

警察也管不動牠！流浪奶喵逆襲「警校最強長官貓」 1招融化冷酷教官享特權

秀照片駁共軍封鎖 管碧玲：海巡才是台海唯一執法者

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
管碧玲在臉書發照片，肯定海巡同仁驅離中共海警船「中華民國海巡才是台海唯一執法者」。圖／翻攝自管碧玲臉書
管碧玲在臉書發照片，肯定海巡同仁驅離中共海警船「中華民國海巡才是台海唯一執法者」。圖／翻攝自管碧玲臉書

中共近日在台灣周邊海域發動軍演，海洋委員會主委管碧玲昨今都透過臉書陸續發文指出，海巡署仍維持應變中心開設，並貼出海巡艦艇與商船同框照片，駁斥中共的「封鎖」說法，更透露海巡在演習期間精準研判共軍將進行火箭彈試射，成功預先淨空海域，確保了民生航運安全。

⭐2025總回顧

管碧玲發文表示，中共軍演期間大肆宣傳已封鎖台灣，但事實是「虛假謊言」。她發出照片稱，我方海巡艦艇在監控驅離中共海警船的同時，可見兩艘商貨輪在同框海域正常航行，她強調「照片會說話」，中華民國海巡才是台灣海域的唯一執法者。

管碧玲透露，海巡署於30日清晨偵獲中共海警船在第一與第三射擊區有向外移動跡象，即研判共軍可能以此2區實施試射，海巡署隨即啟動保護措施，針對2區域內的商船與漁船逐一掌握動向並勸離，最終共軍確實在該2區發射火箭砲系統達27次。

她提到，此次中共海警船特別錄製「台語」廣播，對我方海巡艦艇惡言相向，甚至詛咒「死路一條」對此海巡同仁秉持比例原則與風險控管精神，未隨之起舞，而是以中、英文廣播回應，強調「台海和平攸關全球經濟穩定」、「破壞和平將受國際制裁」。

管碧玲強調，因中共尚未正式宣布軍演結束，海巡署應變中心將持續運作，她也直言，中共海警對台騷擾已成常態，並非僅發生在軍演期間，未來海巡署將持續以專業、克制且堅定的執法方式，守護海域安全與人民權益。

海巡署 中共 管碧玲

