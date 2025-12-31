陸「正義使命-2025」軍演日 77共機25共艦出海擾台

共軍發動「正義使命-2025」軍演後，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機77架次、共艦17艘、公務船8艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍日前宣布將在30日發動「正義使命-2025」軍演，據國防部統計，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6時為止，共計偵獲共機77架次、共艦17艘、公務船8艘持續在台海周邊活動，其中有35架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到晚間7時55分止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計40架次在台海中線沿線活動，其中8架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，並沿本島應變區外圍至鵝鑾鼻西南方外海活動。

同時，從昨天上午8時15分至下午3時35分止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機共計27架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。昨日上午7時30分至10時25分，也發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計10架次在我北部防空識別區北方外圍徘徊。