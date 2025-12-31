陸「正義使命-2025」軍演日 77共機25共艦出海擾台
共軍發動「正義使命-2025」軍演後，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機77架次、共艦17艘、公務船8艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
⭐2025總回顧
共軍日前宣布將在30日發動「正義使命-2025」軍演，據國防部統計，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6時為止，共計偵獲共機77架次、共艦17艘、公務船8艘持續在台海周邊活動，其中有35架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到晚間7時55分止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計40架次在台海中線沿線活動，其中8架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，並沿本島應變區外圍至鵝鑾鼻西南方外海活動。
同時，從昨天上午8時15分至下午3時35分止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機共計27架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。昨日上午7時30分至10時25分，也發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計10架次在我北部防空識別區北方外圍徘徊。
先前中共發對圍台軍演，共機出海最高峰為去年10月14日為期1天的「聯合利劍2024B」軍演，當天共計偵獲共機153架次出海，伴隨14艘共艦、12艘公務船進行擾台軍演。「正義使命2025」演習從發布到實彈射擊2天累計207架次共機在台海周邊活動，數量超越先前的歷次演習。
