【軍情+】主持人挑戰飛行評鑑大魔王 能成「天選之人」？
這集主持人實際飛上天，看看地面上完的課，到了空中是否真能「學以致用」?
同時真人評測有沒有實際飛過，與單純的紙筆和儀器測試的選材機制，在評鑑上會有多少誤差?
在國外，去吃漢堡可以飛飛機；但在台灣，飛飛機只能當飯吃。
不過能否成為「天選之人」的飛行員，無論是民航還是軍職，在高淘汰率下除了人補不齊，也造成珍貴飛行資源的浪費。
為了在徵才初期就能有效篩選，甚至是學飛前協助學生調整學習路徑，類似體驗飛行，但又具備正規課程內容的「飛行評鑑」就應運而生。
本集主持人全程體驗共16小時地面課程、1.5小時模擬機、1.5小時實際飛行版本的飛行評鑑，一窺這個海選人才的特殊機制。
