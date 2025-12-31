中共軍演 國軍偵獲17艘共艦77架次共機
中共對台軍演，國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲17艘共艦、8艘公務船，及77架次共機，其中35架次逾越台海中線進入北部、中部及西南空域，國軍對此嚴密監控。
共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，昨天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，共射擊27枚火箭彈，落彈24浬線周邊，國防部成立應變中心，啟動立即備戰操演。
國防部今天上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲17艘共艦、8艘公務船，及77架次共機，其中35架次逾越台海中線進入北部、中部及西南空域。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
