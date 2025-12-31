中共軍演 國軍偵獲17艘共艦77架次共機

「百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈人之兵，善之善者也。」高度重視《孫子兵法》的中共解放軍不會不懂不戰而統一台灣，是遠優於大規模軍事行動的選擇。而不造成過多人員傷亡，也更有利於中共統一後的對台治理。

2025-12-31 05:50