陸軍立即備戰操演 M60A3、阿帕契直升機實施接戰演練

共軍環台軍演，陸軍司令部今天公布立即備戰操演演訓畫面，披露包括M60A3戰車戰備偵巡、阿帕契攻擊直升機模擬對敵打擊等接戰操演，並強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

陸軍司令部今天在官方臉書粉絲團「中華民國陸軍」發布影片，披露陸軍備戰操演畫面。

根據畫面顯示，M60A3戰車及搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車機動前往戰術區域，同時陸軍近程戰術無人機升空實施偵察，適時回傳敵目標以供地面部隊實施打擊。

陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機也升空至目標區模擬對敵打擊。陸軍強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。