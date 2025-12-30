中共對台軍演 網傳部長請假？國防部：顧立雄全程參與指導

中共對台軍演，網傳國防部長休假，國防部發言人孫立方今天表示「匪夷所思」，並說明部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導；情次室次長謝日升則說，中共認知作戰企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。

國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將表示「匪夷所思」，強調國防部長顧立雄昨天一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握，以及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。

孫立方特別提到，中共今天在實彈射擊之前，顧立雄也在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。

至於F16-V戰機鎖定中共空警500預警機畫面被網友質疑是P圖（後製），情次室次長謝日升中將表示，沒有必要去做任何P圖，畫面呈現空軍實際執行任務的成果。孫立方則強調，「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有P圖過」。

此外，中國媒體散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。謝日升表示，昨天中共無人機都在24浬以外，所以該消息與事實有所出入，很明顯的是認知作戰。

謝日升強調，中共大型軍演除了恫嚇目的外，也是要以認知作戰、錯假訊息影響民心士氣，破壞你我之間的信任，企圖讓台灣人民不相信國軍與政府。過去6次大型軍演，國軍從來沒有退讓過，希望民眾相信國軍守土有責。

關於錯假訊息，政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將於簡報中指出，如網傳海警環台巡查、封鎖台灣多個港口，以及共軍逼近僅剩9浬等假訊息，據統計，29日中共展開針對性軍演期間，爭議訊息總數有46則，包括抨擊政策6則，詆毀國軍訊息2則，疑美論4則，演習武統則有34則，國軍以查證、溯源、澄清以及反制等方式應處。