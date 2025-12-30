中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
共軍在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，賴清德總統今天與國防部進行視訊會議，聽取最新情勢報告，他強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。圖／取自賴清德臉書
共軍東部戰區昨宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。賴清德總統今天與國防部進行視訊會議，聽取最新情勢報告，他強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。此外，國防部預計今下午5時半將開臨時記者會說明「國軍針對中共實彈軍演應處作為」。

賴總統在臉書表示，稍早，他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

賴總統說，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲的譴責。」

賴總統指出，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

賴總統說，他要再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴總統表示，他也要肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。最後，請全體國人與他一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活。只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。

